Fluggesellschaften meiden Luftraum über Afghanistan

In Afghanistan hatten die radikalislamischen Taliban am Sonntag die Hauptstadt Kabul erobert. Die Lufthansa und ihre Tochterfluggesellschaften setzen die Überflüge über Afghanistan aus. Auch andere Airlines meiden den Luftraum.

Afghanistan, Kabul: Menschen kommen am internationalen Flughafen an.

Nach der Übernahme der Macht in Afghanistan durch die Taliban hat die Zivilluftfahrtbehörde des Landes alle Fluggesellschaften aufgefordert, den Luftraum zu meiden.

Die Lufthansa und ihre Tochtergesellschaften, British Airways, Virgin Atlantic, Air France sowie Singapore Airlines teilten am Montag mit, sie würden Überflüge über Afghanistan bis auf Weiteres aussetzen.

Flüge in bestimmte asiatische Länder verlängern sich deshalb. Die Lufthansa teilte mit, die Flugzeit bei Flügen nach Indien etwa verlängere sich um bis zu einer Stunde. Air France muss Flüge nach Indien, Thailand, Vietnam und Singapur umleiten.

In Afghanistan hatten die radikalislamischen Taliban am Sonntag die Hauptstadt Kabul erobert; sie herrschen in großen Teilen des Landes. Die afghanische Luftfahrtbehörde erklärte in einer offiziellen Mitteilung, der Luftraum über Kabul sei "dem Militär übergeben worden". Überflüge würden nicht mehr kontrolliert.

Auf dem Flughafen in Kabul spielten sich am Montag chaotische Szenen ab; tausende Menschen versuchten, einen Platz auf einem Evakuierungsflug zu bekommen. US-Soldaten, die laut US-Regierung den Flughafen sichern, feuerten Schüsse in die Luft, um die Menge zu kontrollieren. Deutschland, die USA und andere westliche Staaten arbeiteten unterdessen mit Hochdruck daran, ihre Staatsbürger und afghanische Mitarbeiter auszufliegen.

Lufthansa prüft Hilfe bei Evakuierungsflügen

Die deutsche Luftwaffe entsandte mehrere Transportflugzeuge nach Afghanistan, die eine Luftbrücke zwischen Kabul und der usbekischen Hauptstadt Taschkent errichten sollen. In Taschkent sollten dann zivile Chartermaschinen die Ausgeflogenen abholen und nach Deutschland bringen.

Die Lufthansa erklärte am Montag auch, sie prüfe in Abstimmung mit dem Auswärtigen Amt, wie sie die Bundesregierung bei der Evakuierung von deutschen Staatsangehörigen und lokalen Kräften "zeitnah" unterstützen könne.

Bereits in der Nacht waren rund 40 Mitarbeiter der deutschen Botschaft aus Kabul in einem US-Flugzeug nach Doha ins Emirat Katar ausgeflogen worden, wie aus Verteidigungskreisen verlautete. In Kabul soll demnach ein "Kernteam" der Botschaft zurückbleiben, um die Evakuierung weiterer Deutscher zu organisieren. Deren Zahl werde auf etwa 80 geschätzt.

Zudem will die Bundesregierung bis Ende August rund 2000 Ortskräfte über eine Luftbrücke aus Afghanistan ausfliegen lassen. Dafür ist der Einsatz mehrere hundert deutscher Soldaten geplant.