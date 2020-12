Fluggesellschaften und Flughäfen stellen sich auf Weihnachts-Reisewelle ein

Weihnachtszeit ist Reisezeit: Viele Menschen werden sich auch in der Corona-Krise nicht davon abhalten lassen, über die Feiertage zu ihren Familien zu reisen. So verzeichnet Lufthansa über den Jahreswechsel einen "sprunghaften Anstieg" der Buchungen.

In der vergangenen Woche habe es bis zu 400 Prozent mehr Buchungen gegeben als in der Vorwoche, teilte die Fluggesellschaft mit. In der Folge reagiert Lufthansa mit zahlreichen Neu- und Wiederaufnahmen von Zielen in Europa, aber auch mit Frequenzaufstockungen auf bestehenden Verbindungen. Man werde den Flugplan in den kommenden Wochen kurzfristig und flexibel an die Nachfrage anpassen, hieß es.

Neben zahlreichen klassischen Warmwasserdestinationen rund um das Mittelmeer sowie auf die Kanaren werden auch klassische Strecken der Lufthansa wieder kurzzeitig in den Flugplan mit aufgenommen. So nennt die Airline ab Frankfurt unter anderem Dublin, Danzig, Salzburg, Turin und Neapel. Ab München findet man nun unter anderem auch wieder Paris, Madrid, Helsinki, Athen, Rom, Oslo, Warschau und Lissabon im Flugangebot.

Auch Easyjet registriert einen Anstieg der Buchungen über die Weihnachtsfeiertage und Neujahr. Man habe daher reagiert und weitere Flüge ins Angebot genommen, teilte Easyjet auf Anfrage mit. So biete man mehr Verbindungen in europäische Metropolen wie Rom und Barcelona, aber auch zu Urlaubsdestinationen wie die Kanaren an. "Diese sind in diesem Jahr besonders gefragt, da sie nicht als Risikogebiet gelten und die Menschen ihre Feiertage für ihren wohlverdienten Urlaub nutzen wollen", sagte ein Sprecher.

Die zwei Fluggesellschaften sind nicht die einzigen, die über die Feiertage zum Jahresende zusätzliche Kapazitäten in die Luft bringen. Condor hatte bereits angekündigt, vor Weihnachten verschiedene Karibik-Destinationen neu in den Flugplan aufzunehmen. Die japanische ANA kommt zudem für einige Sonderflüge nach Düsseldorf.

Passagierzahlen während Corona und im Jahresvergleich KW 2019 2020 2 3386446 3419270 3 3428605 3373029 4 3520583 3419750 5 3586855 3504258 6 3722868 3442378 7 3925046 3584486 8 4062985 3869477 9 4165236 3674885 10 4157264 3037660 11 4436412 2400185 12 4314992 904323 13 4374110 203300 14 4677718 96646 15 5028805 68261 16 4835650 55576 17 5069053 69224 18 4837288 73049 19 4971308 84557 20 5032714 98314 21 5200744 116058 22 5106103 133956 23 5393457 201375 24 5417752 226833 25 5421807 408846 26 5688757 494873 27 5476269 808446 28 5544302 965241 29 5605714 1153192 30 5615057 1235438 31 5654786 1342876 32 5537911 1412983 33 5445087 1369829 34 5463913 1278130 35 5471826 1215378 36 5544104 1174612 37 5592602 1118729 38 5669120 1082711 39 5754683 1051354 40 5585687 1047993 41 5596185 1012228 42 5442648 940454 43 5147257 817157 44 4460164 632316 45 4018413 479447 46 4125174 360192 47 4015526 345030 Wöchentliche Passagierzahlen an deutschen Flughäfen 2019 und 2020. Quelle: ADV

Flughäfen stellen sich auf etwas mehr Passagiere ein

Der Flughafen Frankfurt konnte auf Anfrage noch keine Angaben zum Weihnachtsaufkommen machen. In München bereitet man sich derweil bereits auf mehr Passagiere über die Weihnachtszeit vor. Man gehe davon aus, dass der Flugbetrieb leicht anziehen werde, hieß es auf airliners.de-Nachfrage. Genau beziffern könne man die zu erwartende Zunahme über die Feiertage derzeit aber noch nicht. Aktuell ist dort das Terminal 1 im Winterschlaf.

In der Tat ist es für die Flughäfen schwer, die Weihnachtsnachfrage während Corona abzuschätzen. Da weiterhin sehr kurzfristig gebucht werde, greifen vorhandene Vorhersage-Tools nicht. Insgesamt rechnet man aber nicht mit extrem steigenden Passagierzahlen. Ohnehin steigt die Nachfrage von einem äußerst niedrigem Niveau. Insgesamt ist der Luftverkehr in Deutschland derzeit wieder auf Minus 90 Prozent zurückgegangen. Um auf Normal-Level zu steigen, bräuchte es daher ein Plus von 1000 Prozent.

Bahn geht von 60 Prozent vom Normalaufkommen aus

Auch die Deutsche Bahn hat über Weihnachten rund 100 zusätzliche Fahrten vor allem auf den Hauptstrecken zwischen den großen Städten angekündigt. "Das sind doppelt so viele Sonderzüge wie normalerweise an Weihnachten gefahren werden", sagte Personenverkehrsvorstand Berthold Huber am Mittwoch in Berlin.

Die Deutsche Bahn geht dabei von einer deutlich geringeren Nachfrage aus als über die Feiertage normalerweise üblich ist. Eine Verbraucherumfrage habe ergeben, dass das Fahrgastaufkommen in diesem Jahr um bis zu 60 Prozent unter dem Niveau der Vorjahre liegen könnte, sagte Huber. Das entspräche einer durchschnittlichen Auslastung von 35 bis 40 Prozent. "Genau lässt sich das zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht absehen."

Die zusätzlichen Züge sollen helfen, den Abstand an Bord trotz des Weihnactsreiseverkehrs sicherzustellen. Zu den Sonderzügen kommen nach Bahn-Angaben 15 neue ICE-4-Züge in diesen Tagen planmäßig aufs Gleis, das erhöhe die tägliche Sitzplatzkapazität im Fernverkehr um 13.000 - derzeit liegt sie nach Unternehmensangaben bei 150.000. "Wir fahren an diesem Weihnachten so viel Kapazität wie noch nie", sagte Huber.

EU-Kommission mahnt zur Vorsicht

Die EU-Kommission sieht ein Problem in den erwarteten Reisen über die Feiertage. "Flughäfen, Busbahnhöfe, Bahnhöfe, öffentlicher Verkehr, Tankstellen und Rastplätze gehören zu den Orten, wo Reisende dem Virus in der Luft und auf Oberflächen ausgesetzt sein können", warnt die Behörde. An solchen Orten sollten Hygiene- und Abstandsregeln strikt eingehalten werden.

"Wir wollen Weihnachten nicht absagen", sagte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides am Mittwoch. "Aber wir können nicht das Risiko eingehen, dass Weihnachten oder die Feiern zu Neujahr Super-Spreading-Events werden." Die Kommission empfahl strikte Beschränkungen über die Feiertage - während Deutschland einige Lockerungen zulässt.

In Empfehlungen der Kommission heißt es, sollte überhaupt eine Lockerung der Regeln für Zusammenkünfte erwogen werden, dann nur mit strikten Quarantäneauflagen für mindestens sieben Tage davor und danach. Kontakte sollten an den Festtagen möglichst auf immer dieselben Personen beschränkt und reduziert werden.

Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC warnte, würden Corona-Auflagen kurz vor Weihnachten gelockert, könnte es zu einer Zunahme von Klinikeinweisungen in der ersten Januarwoche kommen. Nehme man die Beschränkungen Anfang Dezember zurück, könnte dies sogar während der Weihnachtsfeiertage geschehen, sagte ECDC-Direktorin Andrea Ammon. "Es ist jetzt nicht die Zeit, die Maßnahmen zu lockern."

In den USA hatten die Familienfeierlichkeiten rund um Thanksgiving zuletzt für einen wahren Ansturm an den Flughäfen gesorgt. Im Vergleich zum Vorjahr flogen fast genauso viele Menschen. Zum Teil wurden Fluggastzahlen um die 90 Prozent des Vorjahres erreicht, und dass obwohl die USA gerade die dritte und schlimmste Corona-Infektionswelle durchleiden.