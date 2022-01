Billigflieger und Reisebüros erwarten Sommer-Boom

Die Corona-Zahlen sind weiter hoch - doch Billigflieger und Reisebüros sind mit Blick aufs Sommergeschäft trotzdem optimistisch. "Die Tendenz stimmt", heißt es. Denn der klassische Januar-Peak bei den Vorausbuchungen ist in diesem Jahr erstmals wieder zurückgekehrt.

Passagiere steigen in ein EasyJet-Flugzeug.

Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen

Die Reiselust vieler Menschen in Deutschland scheint trotz der verschärften Corona-Lage zurückzukehren. Nach einer Auswertung des Analysehauses TDA haben die Buchungen seit Ende vergangenen Jahres Fahrt aufgenommen. Im Mittelpunkt steht dabei der Sommerurlaub. Auch die Billigflieger Eurowings, Ryanair und Easyjet bereiten sich auf einen Sommer mit hohen Buchungszahlen vor.

Allein in den ersten zwei Januarwochen 2022 hätten die Neubuchungsumsätze im Reisevertrieb die des gesamten Dezembers 2021 deutlich übertroffen, teilte TDA mit. Die Analysten werten die Buchungen von Pauschal- und Bausteinreisen in rund 2000 Reisebüros aus. Zusätzlich werden im Onlin-Bereich die Buchungsdaten der klassischen Reiseportale und der Reiseveranstalter erfasst.

Der klassische Januar-Peak kehre in diesem Jahr zurück. Das Vor-Corona-Niveau hätten die Umsätze aber noch nicht wieder erreicht. Der Januar zählte vor Ausbruch der Pandemie traditionell zu den starken Buchungsmonaten für die volumenstarke Sommersaison.

Der diesjährige Sommerurlaub rückt demnach zunehmend in den Fokus Sonnenhungriger: Sein Anteil am gesamten Buchungsumsatz stieg bis Mitte Januar auf 64 Prozent. Zusammengerechnet erreichten die Buchungen in Reisebüros und auf Reiseportalen für die diesjährige Sommersaison zwar erst die Hälfte des Vor-Corona-Umsatzes 2019. Hoffnung mache aber die Entwicklung seit Anfang des Jahres. Die Buchungsumsätze seien von Woche zu Woche gestiegen. "Die Tendenz stimmt", teilte TDA mit.

Billigflieger erwarten guten Sommer

In eine ähnliche Richtung gehen die Sommer-Prognosen der Billigflieger. Eurowings etwa berichtet von Zehntausenden Neubuchungen, die jeden Tag für die kommende Saison einliefen. "Die Indizien für ein gutes Jahr verdichten sich", sagte Eurowingschef Jens Bischof am Montag bei einer Online-Konferenz. Seine Gesellschaft werde im Sommer auf der Mittelstrecke voraussichtlich die Kapazität aus dem Vorkrisenjahr 2019 erreichen oder sogar übertreffen. Allein Mallorca wolle man in der Hauptsaison von mehr als 20 europäischen Flughäfen zusammen 380 Mal in der Woche anfliegen.

Ryanair will die Nachfrage im laufenden Quartal daher mit deutlichen Preissenkungen ankurbeln. Ryanair-Group-Chef Michael O'Leary rechnet für seine Airline sogar mit mehr Flügen als vor der Corona-Krise: Die angebotene Sommer-Kapazität liege derzeit 14 Prozent höher als im Sommer 2019.

"Wir sehen einen starken Sommer vor uns, mit einer aufgestauten Nachfrage", hatte Easyjet-Chef Johan Lundgren bereits am Mittwoch (27. Januar) gesagt. Für die Hauptreisezeit von Juli bis September will er daher fast so viele Flüge anbieten wie im Vorkrisen-Sommer 2019.

Eurowings will beim Neustart der Branche in Europa ebenfalls "eine aktive Rolle spielen", kündigte Bischof an. Auf einen Preiskampf werde sich die Lufthansa-Tochter aber nicht einlassen. "Wir können uns nicht mit sehr niedrigen Preisen zusätzliche Nachfrage ins System holen", sagte Bischof. Überall seien steigende Kosten zu beobachten etwa zu Energie, Steuern oder Gebühren. Diese Faktoren seien auch verantwortlich für die aktuell höheren Ticketpreise, während sich bei den Erlösen der Fluggesellschaft wenig geändert habe.