Fluggastzahlen in Frankfurt kommen vor Pfingsten etwas aus dem Keller

Die Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen haben sich in der Woche vom 25. bis 31. Mai leicht erholt. So zählte der Flughafenbetreiber Fraport über 75.000 Fluggäste und damit rund 9600 Passagiere mehr als in der Woche zuvor. Jahresübergreifend lag das Minus bei rund 95 Prozent.