Fluggastzahlen am Flughafen Dubai 2022 mehr als verdoppelt

Der Flughafen von Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten hat im vergangenen Jahr mehr als doppelt so viele Gäste begrüßt wie im Vorjahr. Im gesamten Jahr 2022 seien knapp 66,1 Millionen Passagiere verzeichnet worden, erklärte der Airport am Dienstag - im Jahr davor waren es rund 29,1 Millionen Menschen.

Ein Grund für die Zahlen sei auch ein "riesiger" Anstieg der Gäste aus Russland. Der russische Markt sei seit den "Spannungen zwischen der Ukraine und Russland" deutlich gewachsen, hieß es weiter.

Allein aus Russland kamen demnach im vergangenen Jahr 1,9 Millionen Passagiere, im Jahr zuvor waren es noch 912.000 Menschen. Damit hätten sie entscheidend zu den Zahlen beigetragen.

Angeführt wurde die Liste aber von Gästen aus Indien, Saudi-Arabien und Großbritannien. Vor der Pandemie hatte die Zahl der Gäste im Jahr 2019 bei gut 86 Millionen gelegen.

Im Zuge der Wirtschaftssanktionen des Westens wegen des Angriffs auf die Ukraine vor einem Jahr haben sich einige Russen offenbar auch nach Dubai abgesetzt. Bei den Käufen von Immobilien in der Metropole führten russische Staatsbürger im vergangenen Jahr die Liste an. Die Emirate verhalten sich im Ukraine-Krieg neutral.