Fluggastklagen überlasten Gerichte – Höhepunkt noch nicht erreicht

Die schiere Masse an Fluggastklagen überlastet die Amtsgerichte. Bei einigen Gerichten machen Verfahren dieser Art bis zu 90 Prozent aller Verfahren aus. Der Höhepunkt an Fluggastklagen ist allerdings noch nicht erreicht.

Fluggastfälle fluten nach einer Umfrage des ARD-Magazins "Report Mainz" derzeit die Amtsgerichte. Befragt wurden zwölf Amtsgerichte, die für Flughäfen zuständig sind, wie "Report Mainz" am Dienstag mitteilte.

Besonders belastet ist demnach das Amtsgericht Erding, zuständig für den Flughafen München: Hier seien 90 Prozent der Verfahren reine Fluggastfälle. Am Amtsgericht Königs Wusterhausen, zuständig für den Hauptstadtflughafen BER, sind dem Bericht zufolge 83 Prozent der Zivilverfahren Fluggastfälle.

Bundesweit verhandeln Amtsgerichte demnach im Schnitt rund 100.000 Fluggastfälle jährlich, das sind zehn Prozent aller Zivilfälle.

Höhepunkt der Klagezahlen noch nicht erreicht

Nach einem Rückgang der Fallzahlen im vergangenen Corona-Sommer steigt die Zahl der Verfahren in diesem Sommer wieder massiv an, vergleichbar mit dem Vor-Corona-Sommer 2019, wie "Report Mainz" in der Sendung, die am Dienstagabend ausgestrahlt wurde, weiter berichtete. Die meisten Fälle meldet demnach aktuell das Amtsgericht Köln mit Ende Juli rund 7300 Verfahren. Der Höhepunkt der Klagezahlen sei aber noch nicht erreicht.

Der Sprecher des Amtsgerichts Frankfurt, Michael Gottmann, sagte der Sendung, er rechne damit, dass "eine Welle zusätzlicher Fluggastklagen ab Spätherbst auf uns zurollen wird". Am Amtsgericht Frankfurt machen Fluggastfälle etwa die Hälfte der Zivilfälle aus.

Die Fluggastrechteverordnung billigt Passagieren bei mehr als dreistündiger Flugverspätung oder Annullierung ihres Fluges eine Entschädigung von bis zu 600 Euro zu, abhängig von der Entfernung des geplanten Fluges. Reiseexperten und Fluggastportale sagten in der Sendung, dass viele Airlines die Entschädigung grundsätzlich nicht zahlten, um so Kosten zu sparen. Betroffene können dann beim Luftfahrtbundesamt Beschwerde einreichen. Dieses prüft, ob es eine Geldbuße gegen die Airline verhängt.

Personal mit Massen von Fluggastklagen beschäftigt

Hessens Justizminister Roman Poseck (CDU) sagte zu "Report Mainz", die große Zahl der Verfahren habe erhebliche Folgen für die Justiz: "Wenn die Gerichte jetzt in ganz hohem Maße diese Massenverfahren bearbeiten müssen, werden personelle Kapazitäten gebunden, die an anderer Stelle nicht vorhanden sind." Das Personal stehe dann für wichtige Strafverfahren nicht zur Verfügung.

Eine Sprecherin des Luftfahrtbundesamtes (LBA) sagte derweil dem "Handelsblatt", wegen der schleppenden Ticketerstattung bei gestrichenen Flügen seien von Januar bis 1. August bislang 123 Bußgeldverfahren gegen Fluggesellschaften eingeleitet worden. Eigentlich müssen Fluggesellschaften das Geld für ausgefallene Flüge innerhalb von sieben Tagen erstatten. Wegen Verstößen gegen die Rückerstattungsverpflichtung gemäß der Fluggastrechteverordnung registrierte das LBA laut "Handelsblatt" im laufenden Jahr bisher 700 Beschwerden.