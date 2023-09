Jeder dritte Fluggast in Europa startete in diesem Sommer mit Verspätung

Im Sommer traf jeder dritte Passagier verspätet oder gar nicht am Zielflughafen ein. In Deutschland war der Flughafen Frankfurt Hahn besonders betroffen, gefolgt von Frankfurt am Main und Nürnberg. Doch auch weltweit waren Verspätungen ein großes Problem, wobei Europa die meisten Probleme aufweist.

Wie im Vorjahr haben Streiks und Personalmangel auch in diesem Sommer für Probleme an den europäischen Flughäfen gesorgt: Im Juni, Juli und August ist jeder dritte Passagier verspätet oder überhaupt nicht am Zielflughafen angekommen, wie aus einer Untersuchung der Firma Airhelp hervorgeht. Insgesamt waren demnach 106,7 Millionen Flugreisende von Problemen betroffen – davon 10,5 Millionen mit Abflug aus Deutschland.

Die meisten Probleme in Deutschland gab es nach Angaben der Organisation für Fluggastrechte am Flughafen Frankfurt Hahn, wo 46 Prozent aller Fluggäste von Ausfällen oder Verspätungen betroffen waren. Ähnlich große Probleme gab es mit 45 Prozent in Frankfurt am Main und mit 41 Prozent in Nürnberg.

Europa weltweit mit den meisten Problemen

Europaweit war die Lage insbesondere in Serbien angespannt. 51 Prozent der Fluggäste hatten dort Probleme mit Verspätungen oder Ausfällen. Auch in Malta gab es viele Komplikationen (48 Prozent) – im vergangenen Jahr gab es dort noch die wenigsten Verspätungen. In Großbritannien waren die meisten Passagiere betroffen (15,6 Millionen), in Finnland, Norwegen und Estland gab es hingegen vergleichsweise wenige Verspätungen und Ausfälle.

Weltweit mussten insgesamt 307 Millionen Passagiere Verspätungen in Kauf nehmen. An den europäischen Flughäfen gab es den Airhelp-Informationen nach aber die meisten Probleme: Die vier Länder mit den meisten Verspätungen und Ausfällen innerhalb Europas belegen auch im weltweiten Vergleich die ersten vier Plätze. Auf Platz fünf folgt Kanada.