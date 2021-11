Kurzmeldung Fluggäste können via "Aerticket" ihre CO2-Emissionen kompensieren

Der Berliner Flugticketgroßhändler Aerticket bietet seinen Kunden seit letzter Woche an, ihre CO2-Emissionen des über Aerticket gebuchten Flugtickets durch freiwillige Spende an Atmosfair zu kompensieren. Wer das nicht möchte, erreicht über die Buchung bei Aerticket trotzdem, dass der Tickethändler einen Euro an Atmosfair spendet. Dies teilte Aerticket mit.