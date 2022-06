Während an den meisten Flughäfen die Passagierzahlen wieder steigen, verzeichnet der St. Gallener Airport Altenrhein im ersten Quartal 2022 ein Sechstel so viele Fluggäste und nur ein Drittel so viele Flüge wie im selben Zeitraum 2020 – also bereits während der Corona-Pandemie. Dies berichtet "fm1today".