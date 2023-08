Flugbuchungsprozess bei Sky Express und Tuifly am einfachsten und schnellsten

Die Fluggastrecheorganisation Air Help hat ermittelt, wie einfach sich die Buchung von Flugtickets bei verschiedenen Airlines gestaltet.

Dabei wurden die Buchungsprozesse der 45 beliebtesten Airlines hinsichtlich der Anzahl der Klicks und der Dauer analysiert.

Laut der Untersuchung erfordert die Buchung von Flugtickets bei Sky Express und Tuifly den geringsten Aufwand.

Den kompliziertesten Buchungsprozess gibt es der Untersuchung zufolge bei der ungarischen Wizz Air. Passagiere müssen hier stolze 44 Klicks tätigen, bis sie zur Zahlung gelangen - Bei Spitzenreiter Sky Express sind es lediglich 19 und bei Tuifly 20.

Easyjet und die rumänische Fluggesellschaft Tarom teilen sich den vorletzten Platz im Ranking.

Die durchschnittliche Buchungsdauer bei den untersuchten Airlines betrug bei der Untersuchung eine Minute und 34 Sekunden.

Besonders deutsche Fluggesellschaften kommen bei der Untesuchung vergleichweise gut weg. Die durchschnittliche Klickzahl beträgt bei den deutschen Airlines 26, während eine Minute und 30 Sekunden für die Buchung benötigt werden.

"Die Untersuchung zeigt deutliche Unterschiede zwischen den Airlines in Bezug auf die Anzahl der Klicks und die Dauer des Buchungsprozesses", so Tomasz Pawliszyn, CEO von Air Help.

"Es ist erfreulich, dass sich zumindest die Buchungsdauer im Vergleich zur vorherigen Untersuchung im Jahr 2022 erheblich verringert hat.“