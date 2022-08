Kurzmeldung Flugbetrieb am Flughafen Dortmund wegen Drohne kurzzeitig unterbrochen

Ein Unbekannter hat in der Nähe des Dortmunder Flughafens eine Drohne unerlaubt aufsteigen lassen und damit den Luftverkehr gefährdet. Nach Angaben der Polizei hatte der Pilot eines Airbus A320 beim Landeanflug am Freitagnachmittag die Drohne in etwa 50 Metern Höhe bemerkt. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Der Flugverkehr wurde für rund 40 Minuten unterbrochen. Bis Sonntag konnte die Polizei zunächst noch keine tatverdächtige Person ermitteln.