Flugbegleiter fordern Tarifvertrag bei Eurowings Discover

Die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (Ufo) hat Eurowings Discover zur Aufnahme von Tarifverhandlungen für das Kabinenpersonal aufgefordert. Die neue touristische Fluggesellschaft im Lufthansa-Konzern ist bislang nicht tarifiert. Im April sollen aber Betriebsratswahlen eingeleitet werden.

Ziel der Verhandlungsaufforderung zu Tarifverhandlungen sei es, "zügig branchen- und standortgerechte Arbeits- und Vergütungsbedingungen der Kabinenbeschäftigten auch in dieser zum Lufthansa-Konzern gehörenden Fluggesellschaft zu etablieren", heißt es nun von der Gewerkschaft.

Tarifverhandlungen seien nach der bereits erreichten Betriebsratswahl der nächste logische Schritt, um den Lufthansa-Konzern "an die in Deutschland übliche sozialpartnerschaftliche Verantwortung zu erinnern", erklärt Maximilian Kampka, Referent Tarifpolitik bei Ufo.

Ufo kritisiert "Unterbietungswettbewerb"

Der Lufthansa-Konzern blicke auf eine lange Geschichte von Tochtergründungen und -schließungen zurück, moniert die Ufo in einer Aussendung. Die Kabinenbeschäftigten in den verschiedenen Lufthansa-Töchtern stünden vor diesem Hintergrund vor einem "Unterbietungswettbewerb".

Damit spielt die Gewerkschaft auf die geschlossenen Lufthansa-Töchter Germanwings und Sunexpress Deutschland an. Eurowings Discover wurde im Gegenzug gegründet. Bei Eurowings soll nun die spanische Tochter derweil nach Malta umziehen.

Eurowings Discover äußerte sich auf airliners.de-Nachfrage, man habe die Aufforderung der Ufo zur Aufnahme von Tarifverhandlungen zur Kenntnis genommen. "In diesen für die gesamte Branche herausfordernden Zeiten fokussieren wir uns aktuell auf den weiteren Aufbau unseres Flugbetriebs. Dazu zählt für uns auch die für den 13. April avisierte Betriebsversammlung und der damit verbundene Prozess zur Gründung eines Betriebsrats."

Eurowings Discover ist nicht die einzige Lufthansa-Airline, bei der es aktuell beim Personal brodelt. Auch bei Lufthansa selbst streiten sich Arbeitgeber und Piloten über Tarifvereinbarungen. In der vergangenen Woche hatte Lufthansa in dem Zuge bestätigt, ein weiteres AOC in Deutschland mit der Ausrichtung auf Europa-Zubringer anmelden zu wollen.

Neue Streiks bei Aerologic

Gleichzeitig gibt es beim Lufthansa/DHL-Gemeinschaftsunternehmen Aerologic Bestrebungen der Piloten, bei der bislang nicht tarifierten Frachtairline einen Tarifvertrag zu etablieren.

Ein erster Streik der Vereinigung Cockpit führte Anfang der Woche allerdings nicht zu Behinderungen im Betrieb. Die Warnstreiks sollen nun am Freitag und Samstag fortgeführt werden, bestätigte die Vereinigung Cockpit gegenüber airliners.de.

Die Pilotengewerkschaft hält Lufthansa schon seit Längerem vor, gezielt Geschäft von der Frachttochter Lufthansa Cargo auf die tariflose und damit billigere Gesellschaft Aerologic zu verlagern.