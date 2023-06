Flugbegleiter-Bezahlung: Transavia hat Probleme mit der Ausbildungsvergütung

Transavia hat offensichtlich junge Leute als reguläre Arbeitnehmer eingesetzt, ohne ihnen ein angemessenes Gehalt zu zahlen.

Dies ergab laut niederländischer Medienberichte eine Untersuchung der niederländischen Arbeitsinspektion. Konkret handelt es sich um rund 60 Auszubildende, die während eines längeren Zeitraums als reguläre Flugbegleiter eingesetzt wurden.

Sie haben dem Bericht zufolge lediglich eine Praktikumsentschädigung bekommen. Die Aufgaben an Bord umfassten allerdings dieselben Aufgaben und Verantwortlichkeiten wie die von regulären Flugbegleitern. Das bewerteten die offiziellen Stellen nun dem Bericht zufolge als Unterbezahlung nach dem Mindestlohn- und Mindesturlaubsgesetz.

Nun muss Transavia den Betroffenen innerhalb von vier Wochen den Lohn nachzahlen, ansonsten drohen Bußgelder. Die Airline will die Zahlungen leisten, wie der niederländische "Businessinsider" berichtet. Die genaue Höhe ist nicht bekannt.

Ein Transavia-Sprecher sagte der Zeitung, das Unternehmen "bedauere, dass die Betreuung einer Gruppe von Kabinenpraktikanten im Sommer 2022 anders verlaufen sei als geplant". Es sei aber wichtig, den Azubis praktische Erfahrung durch Praktika im Flugzeug zu vermitteln. Zukünftig werde man die Praktika anders aufsetzen.

In den Niederlanden gibt es das sogenannte MBO-System (niederländisch middelbaar beroepsonderwijs). Die MBO-Berufsbildungsgänge bereiten Schüler auf mittlere Positionen in Verwaltung, Industrie und im Dienstleistungssektor vor. Sie folgen unmittelbar auf einen berufsorientierenden Bildungsgang und dauern rund vier Jahre.

MBO-Ausbildungen werden für verschiedene Berufe in der Luftfahrt angeboten. Zum Beispiel als Flugbegleiter oder in der Flugzeugwartung. Aber auch spätere Flughafensicherheitsangestellte, zukünftigte Mitarbeiter in der Flughafenlogistik oder bei verschiedenen Dienstleistungsbetrieben durchlaufen diese Ausbildungswege. Die verpflichtende Arbeitserfahrung am Arbeitsplatz prägt die MBO-Ausbildung.