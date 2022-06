Flugausfälle wegen Streiks am Pariser Flughafen Charles de Gaulle

In Paris streikt das Flughafenpersonal am Charles-de-Gaulle-Airport. Dies führt zu rund 100 Flugverspätungen beziehungsweise -ausfällen am Donnerstag. Die Gewerkschaften fordern 300 Euro mehr Gehalt – wegen der Inflation sei das Geld der Mitarbeiter sehr knapp.