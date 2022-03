Flugausfälle durch streikendes Luftsicherheitspersonal

sfqgszpowugeuejn fahej rrh ewyh, zxmiprcoaq vggtcyzyfv tqcuk, gli ioci.

Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen Jetzt airliners+ testen Sie haben schon einen Zugang? Hier anmelden

Ein Warnstreik des Luftsicherheitspersonals an acht Flughäfen hat am Dienstag zu vielen Streichungen und Behinderungen geführt. In Hamburg und Hannover wurden sämtliche Abflüge gestrichen, in Berlin, Stuttgart und Düsseldorf ging ebenfalls nur wenig. Mit der Ausweitung auf Leipzig wurden von der Gewerkschaft Verdi insgesamt neun Flughäfen bestreikt, um bessere Arbeitsbedingungen für die Fracht- und Passagierkontrolleure zu erzwingen.

Allein am Drehkreuz Frankfurt sagten die Gesellschaften 118 von 790 geplanten Flügen ganz ab, wie der Betreiber Fraport berichtete. Zusteigen konnte am Rhein-Main-Flughafen niemand, stattdessen wurden nur Umsteiger abgefertigt. Ankommende Passagiere konnten wie überall den Flughafen wie gewohnt verlassen, da sie nach der Landung nicht mehr von den Sicherheitsdienstleistern überprüft werden. Von einer Anreise zum Flughafen hatte Fraport abgeraten, so dass es in den Terminals sehr ruhig blieb.

Begonnen hatte die Warnstreikwelle bereits um 22.00 Uhr in Leipzig und um Mitternacht in Köln/Bonn, wie Verdi berichtete. An diesen Frachtdrehkreuzen gibt es kein Nachtflugverbot.

Großteil der Flüge abgesagt

Der Düsseldorfer Flughafen hatte bereits vorab Beeinträchtigungen des Flug- und Abfertigungsbetriebs angekündigt. Es sei mit erheblichen Verzögerungen bei der Passagierkontrolle zu rechnen. "Der Flughafen hat sich gemeinsam mit Airlines und Behörden bestmöglich auf den Streik vorbereitet", hieß es beim Airport.

Die Airlines hatten vorsorglich rund 140 Flüge - 96 Abflüge und 44 Ankünfte - von und nach Düsseldorf annulliert und ihre Passagiere darüber informiert. Dadurch sei ein Großteil der Passagiere gar nicht erst zum Flughafen angereist. Ursprünglich seien rund 260 Flugbewegungen geplant gewesen.

In Köln-/Bonn wurden 73 Flüge gestrichen - 50 Start und 23 Landungen, wie der Flughafen berichtete. «Im Laufe des heutigen Tages finden nur zehn Abflüge statt.» Im Terminal sei die Passagier-Kontrolle komplett geschlossen. Die Lage war aber ruhig, da die Airlines auch hier den Großteil der Flüge bereits im Vorhinein gestrichen haben und Fluggäste daheim blieben.

Zwei von 30 Abfertigungslinien am BER in Betrieb

Am Hauptstadtflughafen BER sei der Flugverkehr sehr eingeschränkt, sagte Verdi-Gewerkschaftssekretär Helge Biering. Rund 210 Sicherheitsleute hatten sich den Angaben zufolge nach Beginn des Ausstandes am Dienstagmorgen um 4.00 Uhr im Flughafengebäude und auf dem Willy-Brand-Platz davor versammelt. Von den mehr als 30 Abfertigungslinien seien nur zwei in Betrieb. Gegen 8.00 Uhr plant die Gewerkschaft eine Demonstration durch das Flughafenterminal mit anschließender Kundgebung.

Wie der Hamburger Flughafen bestätigte, seien die Sicherheitskontrollen ganztägig für Passagiere geschlossen. Ursprünglich waren für Dienstag 88 Abflüge vorgesehen. Ankünfte seien weiterhin möglich, streikbedingt müssen Passagiere aber auch hier mit Verzögerungen und Streichungen rechnen.

In Hannover teilte eine Sprecherin mit, dass alle Abflüge ausfielen. Auch fünf Ankünfte seien gestrichen. Am Bremer Flughafen fielen acht Abflüge und drei Ankünfte aus. Ursprünglich waren an dem Flughafen 26 Starts und Landungen für den Dienstag vorgesehen.

Warnstreik geht in die fünfte Verhandlungsrunde

Bereits in der vergangenen Woche hatte Verdi an mehreren Flughäfen ganztägige Warnstreiks durchgezogen, was zu Protesten bei den Flughäfen und Fluggesellschaften geführt hatte. Verdi führt Tarifverhandlungen mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen. Eine fünfte Runde ist für Donnerstag bei Frankfurt angesetzt. "Wir erwarten Schritte der Arbeitgeber, damit wir die Auseinandersetzung beenden können", sagte der Verdi-Sprecher.

Die Sicherheitskontrollen stehen unter Aufsicht der Bundespolizei und sind weitgehend an private Dienstleister ausgelagert. Die Gewerkschaft fordert, die Gehälter in den Luftsicherheitsdiensten um mindestens einen Euro pro Stunde zu erhöhen. Wesentlich kostspieliger könnten regionale Angleichungen sowie vereinheitlichte Tarifgruppen werden, die den Arbeitgebern zufolge für einzelne Beschäftigte bis zu 40 Prozent mehr Gehalt bringen würden.

Die Branche kritisierte den Ausstand. Obwohl Flughäfen und Fluggesellschaften nicht Teil des Konfliktes seien, treffe der Streik in erster Linie den Luftverkehr und viele Tausende Reisende, erklärte der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft. "Das ist unfair und erschwert den Luftverkehrsunternehmen und ihren Beschäftigten die wirtschaftliche Wiederbelebung nach dem pandemiebedingten Zusammenbruch", sagte Hauptgeschäftsführer Matthias von Randow. Eine flächendeckende Lahmlegung des Luftverkehrs sei unverhältnismäßig.