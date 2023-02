Flugangebot wächst in Deutschland langsamer als in Europa

Der Luftverkehr in Deutschland nähert sich in diesem Jahr weiter dem Niveau des Jahres vor der Corona-Krise an, wächst aber nach Prognose des Branchenverbandes BDL langsamer als in anderen europäischen Ländern.

Das Angebot an Sitzplätzen werde im Sommer in Deutschland auf 85 Prozent des Vorkrisenniveaus von 2019 steigen nach 75 Prozent im Vorjahr, teilte der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) am Mittwoch mit. Im übrigen Europa sei ein Angebot von 98 Prozent nach 87 Prozent geplant.

Grund sei vor allem der Rückzug einiger europäischer Airlines vom deutschen Markt, was diese mit hohen Standortkosten durch Steuern und Gebühren begründeten. Von den Rückzügen betroffen seien vor allem mittelgroße Airports wie Berlin, Düsseldorf und Hamburg, erklärte der BDL.

BDL-Hauptgeschäftsführer Matthias von Randow machte die staatlich verursachte Kosten dafür verantwortlich, dass Billigflieger wie Ryanair und Easyjet ihr Angebot in Deutschland weniger ausbauen als anderswo. Bei ihren eigenen Kosten seien die deutschen Standorte auf relativ gleichem Niveau wie andere europäische Anbieter. Zu den europaweit höchsten Luftverkehrssteuern kämen zusätzliche Gebühren für Flugsicherheit und Passagierkontrollen, bei denen Deutschland ebenfalls an der Spitze stehe.

Die beiden größten deutschen Flughäfen, die Drehkreuze Frankfurt und München, erholen sich derweil aufgrund des wieder wachsenden Langstreckenverkehrs. Das Angebot an Passagierflügen auf Interkontinental- und Europastrecken wird nach Schätzung des BDL im Gesamtjahr in Deutschland 88 Prozent des Niveaus von 2019 erreichen.

Dank der Aufhebung von Corona-Reisebeschränkungen war die Passagierzahl an deutschen Flughäfen 2022 mit knapp 165 Millionen mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr. Das waren 66 Prozent im Vergleich zu 2019. Deutsche Airlines wie Lufthansa, Condor und Tuifly beförderten rund 112 Millionen Fluggäste, ein Plus von 114 Prozent.

Gegenüber 2019 ist der Luftverkehr 2022 in Deutschland weniger gewachsen als im übrigen Europa. © BDL

Branche fürchtet Engpässe im Frühsommer

Nach dem Chaos im letzten Sommer, als es durch Personalmangel zu Flugausfällen und -verspätungen sowie langen Wartezeiten bei der Abfertigung an den Airports kam, gelobt die Branche indes Besserung. Flughäfen und Bodenverkehrsdienstleister, Airlines, Bundespolizei und Flugsicherung arbeiteten seit Monaten an verbesserten Abläufen.

"Um die sich für dieses Jahr abzeichnende weiter zunehmende Nachfrage bedienen und den Passagieren ein möglichst reibungsloses Reiseerlebnis bieten zu können, bereitet sich die Branche seit Monaten intensiv auf die bevorstehende Reisesaison vor", erklärte BDL-Präsident Jost Lammers. "Wenn alle an einem Strang ziehen, wird es in diesem Sommer für uns machbar sein", sagte der Münchener Flughafenchef.

Man habe die Optimierung der Prozesse beim Check-in, bei der Flugzeugabfertigung, Gepäcknachverfolgung sowie bei der "herausfordernden" Personalrekrutierung auf den Weg gebracht. Neuartige CT-Handgepäckscanner werde es außerhalb von München und Frankfurt in diesem Sommer aber nicht geben, ergänzte von Randow.

Zu schaffen macht dem Luftverkehr auch die noch geltende Sperrung von Lufträumen in Osteuropa aufgrund des Ukraine-Krieges. Das führe zu Engpässen bei der Nutzung des deutschen Luftraums. Mit Beeinträchtigungen rechnet der BDL im Juni durch die militärische Großübung "Air Defender 2023". An der Nato-Großübung von 11. bis 22. Juni sollen bis zu 200 Militärflugzeug aus 15 Ländern teilnehmen, die hauptsächlich von Flugplätzen in Deutschland starten.

Die Rahmenbedingungen blieben aber vor allem bei der Personalrekrutierung herausfordernd, so der BDL. Der Verband sprach sich für eine erleichterte Anwerbung in Staaten außerhalb der EU aus. Das geplante Arbeitskräftezuwanderungsgesetz gehe zwar in die richtige Richtung, brauche aber Zeit. Bis dahin benötige man kurzfristig wirkende Genehmigungen mit geringeren bürokratischen Hürden, sagte Lammers. Im vergangenen Jahr war ein Versuch über eine Sondergenehmigung im Sande verlaufen, aus der Türkei kurzfristig Tausende Arbeitskräfte anzuwerben.