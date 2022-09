Mehr als jeder dritte Flug in Europa in diesem Sommer verspätet

Personalmangel und Streiks führen auch in diesem Sommer zu Verspätungen im Flugverkehr. Fluggastrechtevermittler wittern das große Geschäft. Auch in Deutschland ist die Zahl der Verspätungen hoch.

Personalmangel und Streiks haben in diesem Sommer für viele Probleme im Flugverkehr gesorgt. Im Juni, Juli und August hatte mehr als jeder dritte in Europa gestartete Flug Verspätung oder fiel aus, wie aus einer Untersuchung der Fluggastrechtevermittler Airhelp hervorgeht.

Airhelp zufolge waren insgesamt 68 Millionen Reisende betroffen, davon 8,3 Millionen mit Abflug aus Deutschland. Flüge von europaweit 3,7 Millionen Passagieren wurden gestrichen. Die meisten Probleme gab es bei Flügen aus Tschechien, Belgien und Ungarn: Über die Hälfte aller Flüge von dort kam mit Verspätung ans Ziel. In Deutschland waren es mit 45 Prozent der Flüge ebenfalls überdurchschnittlich viele.

Insgesamt haben in der Folge 3,6 Millionen Passagiere Anspruch auf Entschädigung, schätzt der auf das Einklagen von EU-Entschädigungsansprüchen spezialisierten Dienstleister sein Marktpotenzial ein. Der Vermittler nimmt in der Regel nur unstrittige Fälle an und berechnet für das Einreichen eine Provision.

Verspätungen und Ausfälle nehmen zu

Im Vergleich zu vor der Corona-Pandemie haben Verspätungen und Ausfälle merklich zugenommen. 2019 gab es noch bei 30 Prozent der Flüge derartige Probleme, nun waren es 36 Prozent. Bei einer Verspätung von mehr als drei Stunden oder Flugausfällen haben Flugpassagiere Recht auf Entschädigung. Voraussetzung dafür ist, dass die Fluggesellschaften die Probleme selbst verursacht haben.

Laut Airhelp waren in diesem Sommer 5,8 Millionen Fluggäste von schweren Komplikationen betroffen. Bei außergewöhnlichen Umständen wie Unwettern oder medizinischer Notfälle sind die Airlines von der Kompensationspflicht befreit - nicht jedoch bei Streiks. 3,6 der 5,8 Millionen Fluggäste hätten daher Anspruch auf Entschädigung, erklärte Airhelp.

Für 1,1 Millionen dieser Passagiere entstanden die Probleme in Deutschland. "Das bedeutet, dass im europaweiten Vergleich vor allem die Fluggesellschaften an deutschen Flughäfen die Verantwortung für die zahlreichen Ausfälle und Verspätungen tragen müssen", erklärte Airhelp.