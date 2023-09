Zwei von drei Flügen zwischen Juni und August pünktlich

Zeiten auf einer Anzeigetafel am Flughafen

In den Sommermonaten von Juni bis August waren in Europa zwei von drei Passagierflügen pünktlich. Das teilte die Luftsicherheitsorganisation Eurocontrol am Dienstag mit. Der Anteil der Flüge, die höchstens 15 Minuten nach Plan landeten, stieg vom Vorjahressommer um 2,1 Punkte auf 66 Prozent.

In diesem Zeitraum stieg die Zahl der Flüge bei Eurocontrol im Vergleich zu 2022 um sieben Prozent und erreichte 93 Prozent des Vorkrisenniveaus.

Insgesamt wurden in den drei Monaten knapp drei Millionen Flüge (2019: mehr als 3,2 Millionen) kontrolliert. Der Pünktlichkeitswert von 72,9 Prozent aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 wurde aber erneut deutlich verfehlt.

Vor allem das im Vergleich zu den Vorjahren unbeständigere Wetter sorgte für zusätzliche Verspätungen. Die Verspätungen durch Eingriffe der Flugsicherung stiegen einschließlich wetterbedingter Umleitungen auf 3,8 Minuten pro Flug (2022: 3,7 Minuten).

In den kommenden Monaten wird Eurocontrol mit den Partnern im gesamten Netzwerk zusammenarbeiten, um für den Sommer 2024 zu planen und vier Hauptprobleme anzugehen. Eurocontrol hat die folgenden Faktoren ausgemacht: die Auswirkungen des Wetters, eine größere Flexibilität aller betrieblichen Akteure, eine realistische Planung beziehungsweise pünktliche Abflüge und die Einhaltung vereinbarter Kapazitäten.

Ziel sei es, das Gesamterlebnis für die Passagiere in den kommenden Jahren zu verbessern.