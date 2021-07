Flüge nach Teneriffa besonders störanfällig

Flüge von Düsseldorf auf die Ferieninsel Teneriffa sind besonders oft von Störungen betroffen. Das berihctet die Organisation für Fluggastrechte AirHelp. Auch wer in die Türkei reisen will, sollte sich auf Probleme einstellen.

Fluggäste, die vom Düsseldorfer Flughafen nach Teneriffa reisen wollen, sollten mit Flugverspätungen oder -ausfällen rechnen. Die Strecke sei besonders oft mit Flugstörungen verbunden, lautet das Ergebnis einer Analyse der Organisation für Fluggastrechte AirHelp. 90 Prozent der Flüge seien von Störungen betroffen gewesen.

Demnach habe mit dem Wiederaufleben des Reiseverkehrs durch die im Vergleich zum Winter und Frühjahr gesunkenen Inzidenzzahlen an Coronavirus-Infektionen die Zahl der Flugprobleme zugenommen. Bereits jeder achte Passagier sei davon betroffen, heißt es in einer Pressemitteilung von AirHelp. Hierfür seien über 20.000 Flüge aus Deutschland im Juni 2021 analysiert worden.

Besonders betroffen seien auch Flüge, die vom Frankfurter Flughafen aus starten. Auf den Strecken nach Nairobi (82 Prozent), Beirut (79 Prozent) oder Lagos (76 Prozent) sei die überwiegende Mehrheit der Flugreisenden demnach Störungen ausgesetzt gewesen.

Den fünften Platz der "Worst Five" belegt wieder eine Strecke, die am Flughafen Düsseldorf startet: Auf den Flügen nach Fuerteventura waren 67 Prozent aller Juni-Passagiere von Flugproblemen betroffen.

Insgesamt tauchen die Flughäfen Frankfurt und Düsseldorf in dem Ranking der 25 problematischsten Flugstrecken 16 Mal auf: 10 der Flugrouten haben ihren Start in der hessischen Bankenmetropole, sechs in Düsseldorf.

Türkische Reiseziele häufiger betroffen

Der Vergleich der 25 Flugstrecken mit den meisten Unterbrechungen habe zudem gezeigt, dass auf Reisen in die Türkei besonders häufig mit Verspätungen oder Ausfällen zu rechnen sei. Nach Auswertung durch HelpAir hätten neun der störungsanfälligsten Strecken einen türkischen Flughafen (Istanbul, Ankara, Izmir, Kayseri) zum Ziel gehabt. Jeder zweite Flug auf diesen Strecken sei von Störungen betroffen gewesen.