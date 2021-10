Kurzmeldung Wegen Flüchtlingsschmuggel: EU will Sanktionen gegen Belavia verhängen

In den Schmuggel von Flüchtlingen aus und durch Belarus nach Deutschland ist auch die weißrussische Staatsairline Belavia verwickelt. Wie die "Wirtschaftswoche" schreibt, nutzt Machthaber Lukaschenko die Fluggesellschaft, um Flüchtlinge aus Krisenregionen erst nach Belarus und dann weiter in europäische Länder zu schleusen. Die EU will dies nun mit Sanktionen gegen Belavia verhindern.