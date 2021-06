Kurzmeldung Flixbus will mit neuer Finanzierungsrunde weltweit expandieren

Der Fernbus-Anbieter Flixbus hat in einer neue Finanzierungsrunde weitere 650 Millionen Euro eingesammelt. Mit dem Geld geht es um die weitere Expansion in Märkten abseits Deutschlands, etwa in den USA, Großbritannien und Portugal, schreibt das "Handelsblatt".