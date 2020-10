Auf der Suche nach einem krisensicheren Job fängt Anna nach dem Studium am Flughafen an und macht schnell Karriere . Doch trotz Beförderung bleibt die Befristung - und dann bremst Corona. Alle Hoffnungen richten sich jetzt aufs Frühjahr.

Für das anonyme Corona-Job-Protokoll auf airliners.de führen wir vertrauliche Gespräche mit Mitarbeitenden aus der Luftfahrtbranche. Wie verändert Corona den Blick auf die Arbeit, wie planen die Menschen ihre Zukunft?

Anna*, Lead Agent

Anfang März wollte Anna nach einer Beförderung zum Lead Agent job-mäßig so richtig abheben. Langstreckenflüge am Gate eigenverantwortlich abfertigen, am Check-in-Schalter Fragen zu Einreisebestimmungen und Dokumenten beantworten, bei Eingaben ins Abfertigungssystem helfen und bei Konflikten mit Passagieren vermitteln. Als die Corona-Krise ausbrach, fühlte sich das an wie ein Startabbruch. Denn die neue Stelle ist befristet.

"Ich habe doch gar nichts zu erzählen, obwohl...", beginnt Anna, Ende 20, ihre Antwort auf die Frage, wie das denn so war für sie, kurz vor Corona noch zum Lead Agent befördert zu werden und dann ein Vierteljahr kaum arbeiten zu dürfen. Doch dann sprudeln die Worte und Gedanken nur so aus ihr heraus. Aber es ist kein Auskotzen, keine verbitterte Abrechnung mit einer unbekannten, höheren Macht, die sich ohnehin nicht fassen lässt, geschweige denn in Worte. Vielmehr ist es eine kluge, reflektierte Analyse des einen Jahres, das sie mittlerweile am Flughafen gearbeitet hat.

Ein krisensicherer Job nach dem Studium

Rückblickend, im Kontext von Corona, beginnt Anna mit einer ironischen Brechung. "Nach meinem Studium wollte ich unbedingt erst mal Geld verdienen", erzählt sie, "ich habe einen sicheren Arbeitsplatz gesucht und dachte 'Fliegen geht ja immer'." Als sie letztes Jahr als Check-in-Agent zu arbeiten begann, sah auch alles danach aus. Kein Wölkchen am Fliegerhimmel also.

Schnell arbeitete sie sich ein, hatte Spaß an der Arbeit. Der Schichtdienst machte ihr überhaupt nichts aus, und selbst in stressigen Situationen blieb sie in ihrer Ruhe. Hinzu kamen ihre Lust zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Beste Voraussetzungen also, als im Januar dieses Jahres Stellen als Lead Agent ausgeschrieben wurden. "Mehrere Vorgesetzte haben mich gefragt, ob ich mich nicht bewerben will, außerdem haben meine Kollegen aus der Nachtschicht mich darin bestärkt, dass sie mir das zutrauen", sagt Anna. Ohne diesen Zuspruch hätte sie ihre Bewerbungsunterlagen womöglich gar nicht eingereicht.

Corona war zwar schon Thema, aber weit weg

Im Januar war Corona bereits ein Thema, aber noch weit weg. "Das war etwas, was in einem weit entfernten Land stattfand, aber doch nicht bei uns", erinnert Anna sich. Es klappte. Am 1. März wurde sie Lead Agent. Darüber war sie sehr froh, beinahe euphorisch. Die ersten Tage nahmen die erfahreneren Lead Agents sie mit an ihre Langstrecken-Gates, arbeiteten sie ein. Am Check-in ging sie den gewohnten Tätigkeiten nach.

Das Sars-Cov-2-Virus hielt sich jedoch nicht an die von Menschen definierten geografischen Grenzen und begann, sich auch in Europa rasant auszubreiten. Mehr und mehr Länder verhängten Einreisesperren, Flüge wurden annulliert. Anna berichtet: "Meine Arbeit hat sich komplett verändert. Statt die Gäste einzuchecken, musste ich ihnen sagen, dass sie leider nicht fliegen können, weil sie aus dem falschen Bundesland kamen." In der letzten Märzwoche saß sie mit 20 Mitarbeitenden in der leeren Halle und hatte nichts mehr zu tun.

Ab 1. April war dann offiziell Kurzarbeit. An manchen Tagen wurde sie für einen Dienst von drei Stunden einbestellt, an dem sie eine Stunde wirklich etwas zu tun hatte. Und auch das war nichts, was normalerweise in der Stellenbeschreibung eines Lead Agents steht. Normalerweise bedeutet das neben dem Job am Check-in, im Transitbereich die Gäste bestimmter ankommender Langstreckenflüge zu begrüßen, ihnen das Gate für einen allfälligen Weiterflug zu nennen und den Weg zur Passkontrolle zu weisen.

Ein befristeter Arbeitsvertrag und Corona

Stattdessen musste sie nun vor der Passkontrolle die Besitzer italienischer oder französischer Pässe abfangen und ihnen erklären, dass Deutschland ihnen coronabedingt die Einreise verweigert und sie im Transitbereich bleiben müssen. "Die Bestimmungen haben sich täglich geändert, oft wussten auch die Bundespolizisten nicht genau Bescheid, und jemanden ans Telefon zu bekommen, war schwierig", sagt Anna. Wenn ihr Blick gelegentlich über das Vorfeld schweifte, empfand sie die dort geparkten Flugzeuge wie auf einem Flugzeugfriedhof. Was sollte nur aus ihrer eigenen Zukunft werden, mit einem befristeten Vertrag?

Am Check-in machte sie zwei gegensätzliche Erfahrungen. Da waren auf der einen Seite die vertrauten Kolleginnen, die wussten, dass sie gerade erst Lead Agent geworden war. Entsprechend hatten sie realistische Erwartungen an sie, viel Verständnis und gewährten ihr Welpenschutz. Auch als sie an einem Gate einmal ein Delay verursachte, weil sie in einem System noch nicht geschult war, wurde ihr das von ihren Vorgesetzten großzügig verziehen. Auf der anderen Seite waren da aber einige neue Kollegen, die sie ganz schön forderten.

Jetzt, wo zumindest wieder etwas Flugbetrieb herrscht, versucht sie sich in ihrer neuen Rolle mehr und mehr zurechtzufinden, scheut auch nicht mehr den verkehrsreichen Samstag. Anna ist selbstkritisch: "Als Lead Agent fühle ich mich nicht als Vorgesetzte, das gibt so eine fälschliche Macht. Lieber möchte ich Ansprechpartnerin sein. Oder als Flugverantwortliche bezeichnet werden, so wie die Lead Agents bei anderen Abfertigern genannt werden."

Aktuell ist Anna froh, dass es am Flughafen erst mal weitergeht. Im Herbst wäre ihr Vertrag ausgelaufen. Ohne Arbeit hätte es keinen Grund gegeben, ihn zu verlängern. Zumindest für das nächste halbe Jahr gibt ihr das nun wieder ein wenig Sicherheit. Alle Hoffnungen richten sich nun auf das nächste Frühjahr. Denn Fliegen geht doch immer, oder?