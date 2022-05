Der Privatjetanbieter Flexjet will seine europäische Flotte bis Ende Mai um drei weitere Embraer Praetor 600 erweitern. Dies sei möglich durch die Einstellung von mehr Flugpersonal und Investitionen in die Infrastruktur. Ab Juli will das Unternehmen laut Mitteilung auch die Gulfstream G650 in Europa einsetzen. Zwei davon sollen bis Ende des Jahres in Europa stationiert werden.