Weiter Flaute für deutsche Luftfahrt

Nach einem kurzen Aufschwung im Sommer spielt in der deutschen Luftfahrt wieder der Corona-Blues. Insbesondere der Inlandsverkehr bleibt länger am Boden als in anderen Staaten.

Die deutschen Fluggesellschaften haben im vergangenen Jahr rund 52,5 Millionen Passagiere befördert. Das waren 68 Prozent weniger als im Jahr vor der Corona-Pandemie 2019, wie der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) am Donnerstag mitteilte. Im Jahr 2020 war der Rückgang mit 75 Prozent noch größer gewesen.

Insbesondere in den ersten beiden Monaten des Jahres 2021 sei die Nachfrage stark zurückgegangen und habe sich dann nur langsam erholt, erklärte der BDL. Auch im Herbst 2021 habe sich die weltweite Luftfahrt noch immer in der tiefsten Krise seit 1945 befunden. "Das Infektionsgeschehen um die Delta und die Omikron-Variante bremsten die Nachfrage im Luftverkehr erneut."

Wichtige Verkehrsströme, etwa in den asiatischen Raum, seien nach wie vor durch Reisebeschränkungen blockiert, erklärte BDL-Präsident Peter Gerber. Er forderte, die beschränkenden Auflagen zurückzunehmen, "sobald das Infektionsgeschehen es zulässt". Impfungen und Testen ermöglichten sichere Mobilität.

"Diese Öffnungsperspektiven müssen jetzt entwickelt und Vorbereitungen für die Zeit, wenn wieder mehr geflogen wird, getroffen werden", mahnte Gerber. "Wir brauchen praktikable und europaweit einheitliche Reiseregeln, das heißt konkret weniger Bürokratie in den Abläufen."

Dass sich der deutsche Luftverkehr insgesamt langsamer erholte als in anderen europäischen Staaten, liegt dem Verband zufolge am schwachen innerdeutschen Verkehr mit nur noch rund einem Viertel der vor der Krise angebotenen Flüge. Die Reisenden hätten in Deutschland eher das Auto genommen, während in den meisten anderen Staaten wie Spanien, Italien, Griechenland oder der Türkei die Inlandsflüge bereits zwischen 68 und 77 Prozent des Vorkrisenniveaus erreichten.

Entwicklung der Passagierzahlen an deutschen Flughäfen 2021 im Vergleich zu 2019 in Prozent Monat Veränderung in % Jan -89 Feb -92 Mrz -90 Apr -89 Mai -86 Jun -77 Jul -60 Aug -52 Sep -54 Okt -47 Nov -50 Dez -53 2021 -69 Diese Tabelle zeigt die Entwicklung der Passagierzahlen an deutschen Flughäfen im Laufe des Jahres 2021 verglichen mit dem Jahr 2019 in Prozent. Quelle:

Im Interkontinentalgeschäft habe Deutschland als Transferland seit 2010 an Bedeutung verloren, weil insbesondere nach Afrika und Asien die Passagierströme über die stark ausgebauten Drehkreuze in Arabien und der Türkei zugenommen hätten. Neben der gezielten Industriepolitik der Staaten sorgten auch geringere soziale, ökologische und verbraucherpolitische Standards für eine regelrechte Sogwirkung, meinte BDL-Präsident Peter Gerber. Die Wertschöpfung werde ohne positiven Effekt für die Umwelt verlagert.

