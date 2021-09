"Fit for 55" kostet deutsche Luftverkehrsbranche Milliarden Euro

Die deutsche Luftverkehrsbranche geht von Milliardenbelastungen durch das EU-Klimapaket "Fit for 55" aus. Besonders die wachsende Beimischungsquote von SAF bereitet Kopfzerbrechen.

Die deutsche Luftverkehrsbranche befürchtet durch das EU-Klimapaket "Fit for 55" jährliche Mehrbelastungen in Milliardenhöhe. Das geht aus internen Berechnungen der Fluggesellschaften hervor, die airliners.de vorliegen. Demnach könnten die Kosten bereits im Jahr 2025 um rund 3,5 Milliarden Euro ansteigen.

Die Kommission schlägt in ihren Klimaprojekten unter anderem die Einführung einer Kerosinsteuer für Flüge vor. Nach den Berechnungen der Airlines bedeutet allein dies eine Mehrbelastung von 2,2 Milliarden Euro. Dies sei gegenüber nicht-europäischen Fluggesellschaften massiv wettbewerbsverzerrend, heißt es in dem Papier. Damit wäre eine Steuer in Höhe von 0,40 Euro auf Kerosin pro Liter zunächst der teuerste Umwelt-Posten für die Airlines.

Das ändert sich aber potentiell schnell. Denn die Mehraufwendungen für die Steuer würden, genau wie die bereits laufenden Ausgaben im EU-Emissionshandel auch, mit der immer weiter steigenden Zumischung von nachhaltigen Kraftstoffen (Sustainable Aviation Fuel, SAF) kontinuierlich sinken.

Denn die EU-Kommission will die Airlines in der EU dazu verpflichten, dem vertankten Kerosin SAF beizumischen. Bis 2050 soll der Anteil auf 63 Prozent steigen, im Jahr 2025 soll er bei zunächst zwei Prozent liegen. Synthetischen Brennstoffe wie Bio-Kerosin oder auch PTL können in aktuellen Triebwerken problemlos verbrannt werden, kosten aber deutlich mehr als fossiles Kerosin.

Nach den airliners.de vorliegenden Berechnungen würde dies im Jahr 2025 bei einer Beimischquote von zwei Prozent bereits 500 Millionen Euro zusätzlich an Kosten verursachen. Als Grundannahme dient, dass SAF fünfmal so teuer ist wie das derzeitig günstige fossile Kerosin. Liegt die Verpflichtung im Jahr 2050, 63 Prozent SAF beizumischen, bedeutet dies, dass dann allein für SAF Zusatzkosten von rund 15 Milliarden Euro anstehen.

Grafik: Knapp 18 Milliarden Euro Zusatzkosten bis 2050

Mit eingerechnet wurde hierbei, dass zum SAF auch das aus dem Power-to-Liquid-Verfahren (PTL) gewonnene nachhaltige Kerosin in steigenden Anteilen beigemischt wird. PTL kann bislang allerdings nur in geringen Mengen produziert werden und ist auch daher vergleichsweise teuer. Im Jahr 2050 soll der Anteil des noch teureren PTL bei 28 Prozent liegen. Das Papier weist darauf hin, dass die Preise für SAF und vor allem PTL noch nicht wirklich absehbar sind. Zu groß sind die Unsicherheitsfaktoren, was Verfügbarkeit und Preis angeht.

Deutschland hat sich gemeinsam mit dem Dachverband der Luftverkehrswirtschaft BDL einer PTL-Roadmap verschrieben, auch da dieser Kraftstoff als einer der nachhaltigsten gilt, allerdings nur, wenn er aus klimaneutralem Strom hergestellt wird. Auch die Bundesregierung gibt PTL als Kraftstoffersatz vor, anders als die EU, die SAF weitergefächert betrachtet. Auch deshalb fordern Vertreter der deutschen Luftfahrtbranche ein stärkeres Engagement des deutschen Staates bei der Entwicklung und industriellen Skalierung wirklich nachhaltiger Kraftstoffe.

Ebenfalls noch kaum zu prognostizieren sind die Kosten von Corsia, worüber das Wachstum der CO2-Emissionen auf Basis von 2019 vorübergehend ausgeglichen werden sollen, bis andere Technologien einen Rückgang der Emissionen ermöglichen. Da der Flugverkehr und damit der CO2-Ausstoß nach Corona nun erst einmal gesunken ist, neue Flugzeuge angeschafft wurden und die Entwicklung von SAF voranschreitet, kann es sein, dass Corsia als Kompensationsbrücke gar nicht mehr benötigt wird.