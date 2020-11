First Class im Airbus A380 bei Qatar Airways

Das wöchentliche airliners.de- Vertriebs-Briefing . Dieses Mal unter anderem mit dem Verschwinden der First Class aus den Tarifsystemen, besseren Frachtzahlen als im Vorjahr und Antigen-Experimenten.

Jour fixe auf airliners.de: Immer montags präsentieren wir die wichtigsten Meldungen der Woche aus den Bereichen Luftverkehrs-Marketing und Vertrieb. Nichts verpassen: Das "Vertrieb & Marketing"-Briefing gibt es auch als wöchentlichen Newsletter. Alle aktuellen Themen-Briefings finden Sie immer auf unserer Übersichtsseite.

Marketing

Qatar Airways setzt auf eine vereinfachte Tarifstruktur. Ab sofort gibt es nur noch sechs Tarife. Je drei in der Business Class und drei in der Economy Class, teilte die Airline mit. Tarife für die First Class nennt die Airline nicht mehr - die gab es bei Qatar zuletzt nur noch im A380.

Eurowings nimmt neue Verbindungen in den Libanon und in den Irak auf. Ab Mitte Dezember fliegt der Lufthansa-Billigflieger erstmalig nach Beirut im Libanon und Erbil im Nordirak. Erbil wird von Düsseldorf bedient. Nach Beirut geht es von Berlin, Düsseldorf und Stuttgart - von dort aber erst ab Februar 2021.