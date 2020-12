Seit 15 Jahren produzieren wir Werbemittel mit Luftfahrtbezug. Am Anfang noch als Teil des airliners.de-Onlineshops, später wurde daraus "Runway Concept". Jetzt wird unser B2B-Angebot rund um " Remove Before Flight " in unseren Endkundenauftritt "RBF-Originals" integriert. Eine Info für alle unsere Kunden und die, die es noch werden wollen.

Als treuer airliners.de-Leser wissen Sie schon lange, dass zum Portalbetreiber Neun Zeichen GmbH auch noch ein Shop sowie eine Agentur zur Werbemittelproduktion für Geschenkartikel rund um "Remove Before Flight"-Produkte gehören. Gestartet sind wir als "airliners.de Werbemittel", ab 2011 wurde daraus "Runway Concept". Zum Jahresende haben wir "Runway Concept" nun vollständig in unsere Endkundenmarke "RBF-Originals" integriert.

Das hat einen einfachen Grund: Der RBF-Originals-Shop ist mittlerweile so erfolgreich, dass immer mehr Anfragen für individuelle Produktionen mit Firmenlogo über diesen Kanal kommen. Alle wollen die originalen "Remove Before Flight"-Schlüsselanhänger mit Markensiegel vom Spezialisten.

Als "Remove Before Flight"-Markeninhaber konzentrieren wir uns schon lange voll auf unser sehr spezialisiertes Produktsortiment. Da macht es Sinn, dies auch in der Bezeichnung für unsere Anhängerproduktion mit Logo als Werbegeschenk auszuweiten. Seit 2018 prangte daher auch schon unser rotes RBF-Markensiegel auf allen "Runway Concept"-Angeboten.

Jetzt ist die Umstellung der Marken abgeschlossen. Die "Runway Concept"-Webseite wird umgeleitet. Unter https://rbf-originals.de/individuelle-produktion/ finden Interessenten ab sofort die gewohnte Übersicht unseres Werbemittelangebots samt Preistabellen zur Orientierung sowie Formulare für individuelle Anfragen.

So hat sich unsere Werbemittel-Marke entwickelt: 2007, 2011, 2018, 2021 © Neun Zeichen GmbH

Außer dem Namen ändert sich nichts

Natürlich können Interessenten auch weiterhin einfach anrufen und den "Rundum-Sorglos"-Service genießen, den Kunden an "Runway Concept" so geliebt haben. Denn hinter den Kulissen ändert sich mit der Integration unseres Werbemittelangebots in unsere bisherige Endkundenmarke absolut gar nichts. Webseite und E-Mails werden weitergeleitet, die Ansprechpartner und Telefonnummern bleiben gleich. Auch an unserer Adresse, der Bankverbindung oder der Firmierung (Neun Zeichen GmbH) hat sich nicht geändert.

Mit RBF-Originals produzieren also weiter mit demselben Team in gleichbleibend hoher Qualität zu einem unverändert guten Preis-Leistungs-Verhältnis Werbemittel für Sie, nur eben jetzt unter der Marke "RBF-Originals". Wir freuen uns auf die nächsten 15 Jahre guter Zusammenarbeit!

Ihr RBF-Originals-Team