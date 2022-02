Finnair modernisiert Langstreckenkabine und führt Premium Economy Class ein

200 Millionen Euro investiert Finnair, um ihre Langstreckenkabinen neuzugestalten. Die Airline tauscht nicht nur die Sitze in der Business und Economy Class aus, sondern führt auch eine komplett neue Klasse ein: die Premium Economy.

Der neue "Vector Premium"-Sitz von Haeco in der Finnair-Premium-Economy-Class.

Finnair hat ihre Langstreckenkabine modernisiert. Neben einer neugestalteten Business Class und anderen Economy-Class-Sitzen führt die finnische Fluggesellschaft auch eine komplett neue Klasse ein: die Premium Economy.

Ab Frühjahr 2022 sollen Passagiere in der neuen Premium-Economy-Class fliegen können. Die Strecken, auf denen die nun auch bei Finnair verfügbare Zwischenklasse zuerst zum Einsatz kommt, will die Airline am 1. März bekannt geben.

200 Millionen Euro hat Finnair in die Premium-Economy investiert. Alle Langstreckenflugzeugen sollen in den nächsten zwei Jahren umgebaut werden, wie die Airline mitteilte.

Laut Finnair haben die Fluggäste in der Premium-Economy 50 Prozent mehr Platz. Die Klasse ist im Flugzeug eigens abgegrenzt und verfügt über maximal 26 Sitzplätze in 2-4-2-Konfiguration.

Finnair als Erstkunde des "Vector Premium"-Sitzes

Das ausgewählte Sitzmodell heißt "Vector Premium" und stammt von dem Hersteller Haeco. Finnair ist Erstkunde des Modells. Wie der "Business Traveller" berichtet, hat die Fluggesellschaft das Design in Zusammenarbeit mit der Londoner Agentur Tangerine entwickelt. Der Bezug ist einfarbig dunkelblau und musterlos, die Kopfstütze ist grau.

Der neue "Vector Premium"-Sitz von Haeco in der Finnair-Premium-Economy-Class. © Finnair

Neben einem vergrößerten Bildschirm und überarbeitetem Inflight Entertainment verfügt der Sitz über eine verstellbare Rückenlehne, Fuß- und Kopfstütze. Es gibt Ablagemöglichkeiten und PC- und USB-A-Anschlüsse.

Zwei Mahlzeiten sollen die Passagiere in der Premium Economy Class bekommen, ein Drei-Gang- und ein Zwei-Gang-Menü. Kurz vor der Landung will Finnair zudem einen Snack anbieten, wie "FVW" schreibt.

"Nordic Class" mit "Air Lounge"-Sitzen

Für die neugestaltete Business Class, von Finnair als "Nordic Class" bezeichnet, hat die Airline mit Collins Aerospace zusammengearbeitet. Das Sitzmodell heißt "Air Lounge" und ähnelt mehr einem Sofa als einem Sitz. Auch die "Nordic Class"-Sitze sind dunkelblau. Das finnische Designhaus Marimekko hat Kissen und Decken dazu entworfen. Bis zu 43 Sitze in 1-2-1-Konfiguration sollen in der Business Class Platz finden.

Den Passagieren in der Business-Class will Finnair neue Speisen und Getränke anbieten, darunter auch ein Ein- bis Sechs-Gänge-Menü.

Die Economy Class hat ebenfalls neue Sitze erhalten, nach wie vor in 3-3-3-Konfiguration. Diese sind leichter und ergonomisch verbessert, kommen jedoch nur in die aktuellen A330 und neuen A350-Maschinen, während die Economy-Sitze der aktuellen A350-Flotte nur einen neuen Bezug erhalten. Zudem baut Finnair ein aktualisiertes Inflight-Entertainment-System mit größeren Bildschirmen in die Economy Class.

Die neuen Sitze in der modernisierten Economy Class von Finnair. © Finnair

Finnair ist nicht die erste Airline, die nach Corona eine Premium Economy Class einführt. So haben unter anderem Swiss, KLM und Emirates angekündigt, ihre Langstrecken um ein weiteres Produkt zwischen Economy und Business Class zu erweitern. Im Vergleich zu den bisherigen Klassenabstufungen an Bord bietet die Zwischenklasse aus Passagier- und aus Airline-Sicht ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei Lufthansa gibt es die Premium Eco schon seit 2015, diese hat Lufthansa neulich modernisiert.