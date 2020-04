Finnair plant Eigenkapitalerhöhung um 500 Millionen Euro

Finnair will neue Aktien im Wert von 500 Millionen Euro ausgeben, um die entstandenen Verluste in der Corona-Krise aufzufangen. Das habe der Aufsichtsrat der Airline beschlossen, berichtet "Reuters" und weist darauf hin, dass das ganze Unternehmen derzeit nur mit 488 Millionen Euro an der Börse bewertet wird.