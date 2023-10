Finnair will 600 Millionen Euro zur Sanierung aufbringen

Finnair plant eine Bezugsrechtsemission in Millionenhöhe zur Sanierung und der Wiederaufnahme der Dividendenausschüttung. Dafür will die Airline 600 Millionen Euro aufbringen. Inzwischen ist die finnische Fluggesellschaft zurück in der Gewinnzone.