Condor will Tuifly ab Düsseldorf auf der Langstrecke angreifen

In der NRW-Landeshauptstadt bahnt sich ein direkter Kampf um die touristische Langstrecke an. Tuifly startet dort ihr neues 787-Programm. Jetzt kontert Condor: Die neue Lot-Schwester soll sich in den finalen Planungen für Transatlantik-Routen ab Düsseldorf befinden.

Boeing 767 von Condor startet. © AirTeamImages.com / Ralf Meyermann

Der Ferienflieger Condor befindet sich "in der finalisierenden Planung", um zum kommenden Winterflugplan Langstrecken-Flüge ab Düsseldorf anzubieten. Das erfuhr airliners.de jetzt aus Unternehmenskreisen.

Im Gespräch sind dem Vernehmen nach klassische Condor-Langstreckenziele wie die Karibik, die wohl mit Boeing 767 bedient würden. Zu genauen Zielen, Fluggerät und Frequenzen ist noch nichts in Erfahrung zu bringen, jedoch soll es nicht mehr lange dauern, bis weitere Informationen zur Verfügung stehen.

Anfang Februar erst hatte Tuifly verkündet, ab Oktober zwei Ziele in der Dominikanischen Republik und eines in Mexiko von Düsseldorf aus zu bedienen. Marek Andryszak, Vorsitzender der Geschäftsführung der Tui Deutschland, hatte die Streckenauswahl in einer Mitteilung damit begründet, dass die Karibik zu den beliebtesten Fernreisezielen der deutschen Tui-Gäste gehören würde. Daher sei der Einstieg der Tuifly ins Langstreckengeschäft nur konsequent.

Touristischer Langstreckenkampf um Düsseldorf

Die Auswahl der Ziele wurde allgemein als Angriff auf wichtige Condor-Strecken aufgefasst, Condor gab sich jedoch zunächst betont unaufgeregt. "Condor bietet Langstreckenflüge ab Frankfurt und München, nicht aber ab Düsseldorf an. Marktentwicklungen beobachten wir", so eine Condor-Sprecherin Anfang Februar.

Doch Cancun und Punta Cana sind die beiden Destinationen, auf denen Condor gegenwärtig die meisten Langstrecken-Kapazitäten anbietet. Mit Düsseldorf würde nun eine dritte Langstreckenbasis hinzukommen, wobei die Strukturen dafür bereits vorhanden sind. Condor bietet in der aktuellen Flugplanperiode bereits Mittelstrecken-Flüge zu zwölf Zielen rund ums Mittelmeer ab Düsseldorf an.

Ab Düsseldorf könnten dann künftig sogar drei Anbieter touristische Langstreckenflüge anbieten. Neben Condor und Tuifly hat nämlich auch Eurowings aktuell noch entsprechende Flüge im Portfolio. Jedoch ist offen, welche Ziele die von der Lufthansa seit kurzem selbst koordinierte Eurowings-Langstrecke zukünftig bedienen wird. Verfügbare Flugplandaten listen jedenfalls im Winter noch keine Langstrecken der Lufthansa-Tochter in die Karibik ab Düsseldorf auf.

