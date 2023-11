Ferrovial verkauft restliche Anteile am Flughafen Heathrow

Der spanische Baukonzern Ferrovial trennt sich von seinem 25-Prozent-Anteil an dem britischen Flughafen Heathrow. Ferrovial habe mit zwei verschiedenen Käufern eine Vereinbarung über die Veräußerung der Beteiligung für 2,37 Milliarden Pfund (rund 2,73 Milliarden Euro) getroffen, wie das in Madrid ansässige Unternehmen mitteilte.

Die Käufer für den Anteil an FGP Topco – der Muttergesellschaft von Heathrow Airport Holdings – seien die Beteiligungsgesellschaft Ardian und der arabische Staatsfonds The Public Investment Fund, die Ferrovials Anteile in Höhe von 15 Prozent beziehungsweise zehn Prozent erwerben würden.

Ferrovial hatte 2006 eine indirekte Beteiligung von 55,87 Prozent an Heathrow Airport Holdings erworben. Im Jahr 2012 verkaufte der Konzern 10,6 Prozent an die Qatar Holding LLC und reduzierte seinen Anteil schließlich 2013 auf 25 Prozent.