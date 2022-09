Ferienzeit beflügelt Passagierzahlen in Leipzig/Halle und Dresden

Wie die Mitteldeutsche Flughafen AG am Donnerstag mitteilte, wurden im August in Dresden rund 104.000 Passagiere gezählt - ein Plus von 91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. In Leipzig/Halle waren es rund 202.000 Passagiere (plus 60,4 Prozent).

Besonders gefragt waren Flüge zu Zielen in der Türkei, Griechenland und Spanien, wie der Flughafenbetreiber mitteilt.

Im August 2019 lagen die Passagierzahlen an den zwei Standorten der Mitteldeutschen Flughafen AG jeweils noch deutlich höher. Damals waren es in Dresden 149.000 und in Leipzig/Halle 283.000.

Ähnlich ist die Bilanz seit Jahresbeginn. Dresden zählte in den ersten acht Monaten dieses Jahres 530.000 Passagiere (plus 296 Prozent) und Leipzig/Halle knapp 961.000 (plus 252 Prozent).

Im Vor-Corona-Jahr 2019 lagen diese Werte bei 1,03 Millionen Passagieren in Dresden und 1,71 Millionen in Leipzig/Halle.