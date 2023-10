Ferienende: Viele Fluggäste an den Airports erwartet

Zum Ende der Herbstferien in Nordrhein-Westfalen steht für viele Familien an diesem Wochenende die Rückreise an. Deshalb rechnen die großen Flughäfen Düsseldorf und Köln-Bonn sowie die Bahn mit einem verkehrsstarken Wochenende.