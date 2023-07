Ferienbeginn in Hamburg – Flughafen rechnet mit Ansturm

Lange Warteschlangen in den Terminals hatten im vorigen Sommer bei tausenden Reisenden zum Urlaubsbeginn für Stress gesorgt. Dazu kam das Kofferchaos: Viele Passagiere mussten mitunter tagelang auf ihr Gepäck warten. In diesem Jahr soll sich das so nicht wiederholen.