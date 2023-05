Condor erweitert das Getränkeangebot an Bord um eine neue Biersorte. In Zusammenarbeit mit der Berliner Brauerei Brewdog entstand das "Ferien Lager". Das Helle wird in einer gelb-gestreiften Dose serviert und soll das Urlaubs-Feeling an Bord noch weiter verstärken, so der Ferienflieger in einer Mitteilung.