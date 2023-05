"Klein, aber fein": Sachsens Luftfahrtindustrie im Steigflug

Exklusiv für airliners+ Abonnenten

Am Flughafen Leipzig/Halle beginnt der Bau eines Werks für die D328 Eco der Deutschen Aircraft, die Elbe Flugzeugwerke erwirtschaften mit Umrüstungen von Flugzeugen große Erfolge und das DLR forscht an Methoden für den Luftverkehr von morgen. Ein Einblick in die aufstrebende sächsische Luftfahrtbranche.