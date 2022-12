Fedex will nach schleppendem Quartal weiter sparen

Fedex hat im jüngsten Geschäftsquartal trotz Sparmaßnahmen deutlich weniger verdient. In den drei Monaten bis Ende November ging der Nettogewinn gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum von einer Milliarde auf 788 Millionen US-Dollar zurück, wie der DHL- und UPS-Konkurrent am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Erlöse sanken um rund drei Prozent auf 22,8 Milliarden Dollar.

Die Ergebnisse seien von einer "anhaltenden Nachfrageschwäche" geprägt gewesen, teilte Fedex weiter mit. Das liege unter anderem am Wiedererstarken der Frachtkapazitäten im Passagierflugbetrieb.

Das Management kündigte an, die Kosten im laufenden Geschäftsjahr 2023 nun um eine zusätzliche Milliarde Dollar zu senken. Die Aktie fand nachbörslich zunächst keine klare Richtung. Während der Gewinn die Erwartungen übertraf, blieben Umsatz und Geschäftsausblick unter den Prognosen der Analysten.

Fedex betreibt mit Fedex Express eine der größten Frachtfluggesellschaft der Welt. Rund 420 Flugzeuge betreibt die Airline selbst im internationalen Expressnetz, weitere 280 Regionalflugzeuge werden von Partnern betrieben. Hauptsitz ist Memphis in den USA. In Deutschland betreibt Fedex ein Drehkreuz am Flughafen Köln/Bonn.