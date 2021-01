Fedex will Flugbetriebe in Europa konsolidieren und Tausende entlassen

Fedex plant, die beiden bisher unabhängig betriebenen Netzwerke und Hubs von Fedex Express und TNT in Europa in ein Dual-Hub-Modell zu integrieren, meldet "Aerotime Hub". Im Zuge der Maßnahme solle bis zu 6.300 Angestellten in Europa gekündigt werden.