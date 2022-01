In einem Antrag an das Abgeordnetenhaus, den die Fraktion am 27. Januar im Plenum vorstellen möchte, fordert die FDP, dass mehr Berliner Taxis Fluggäste am BER aufnehmen dürfen, berichtet die "Berliner Zeitung". Es gebe dort zu wenig Taxis. Zuvor hatten sich Berlin und der Landkreis Dahme-Spreewald darauf geeinigt, dass je 400 Taxis beider Seiten am BER vorfahren dürfen.