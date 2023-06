FC Bayern lässt umstrittenen Vertrag mit Qatar Airways auslaufen

Der FC Bayern München und die Fluglinie Qatar Airways beenden die Zusammenarbeit. Der deutsche Fußball-Rekordmeister und das Unternehmen aus Katar haben sich darauf geeinigt, den zum 30. Juni auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Das teilte der Verein in einer gemeinsamen Erklärung mit der Fluglinie am Mittwoch mit.

Der Vertrag ende "einvernehmlich nach fünf gemeinsamen, sehr spannenden Jahren", teilten die beiden Partner mit. Das Logo von Qatar Airways prangte seit 2018 auf den Ärmeln der Trikots des deutschen Fußball-Rekordmeisters.

Seit Jahren wird die lukrative Sponsorenbeziehung des Vereins zur Fluggesellschaft aber kontrovers diskutiert und hatte für viel Kritik gesorgt.

Mit der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar waren Menschenrechtsverletzungen in dem Emirat und die Lebensbedingungen der Arbeiter verstärkt in den Blick geraten. Die Regierung des Emirats weist die Vorwürfe zu großen Teilen zurück.

Auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern 2021 hatte die Kritik von Fans an dem Vertrag zuletzt sogar für einen Eklat gesorgt.

Deutlich positiver als die Fans wertet der Verein selbst die jetzt beendete Kooperation: Man habe "aktiv einen Austausch zwischen den Kulturen gefördert", hieß es in einer Mitteilung. Zu den Gründen für das Ende des Deals wurden keine Angaben gemacht.

Herbert Hainer, der Präsident der Münchner, hatte eine Verlängerung des Vertrages bis zuletzt offengelassen. Seit einiger Zeit hatte der FC Bayern mit dem Unternehmen aus Doha Gespräche geführt. Der Verein prüfte dabei, ob er eine weitere Zusammenarbeit hinbekommt, die sowohl den wirtschaftlichen Zielen als auch der gesellschaftlichen Verantwortung gerecht wird.

Wer in Zukunft den Ärmel des deutschen Meisters zieren wird, ist noch nicht final entschieden. Die Verantwortlichen befinden sich in Gesprächen mit potenziellen Nachfolge-Sponsoren.