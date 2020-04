Faury sieht Airbus durch Covid-19 in Existenz bedroht

In einem Brief an die Mitarbeiter hat Airbus-Chef Guillaume Faury davor gewarnt, dass der Konzern durch die Corona-Pandemie in seiner Existenz bedroht sei. Laut "Reuters" brachte der Konzern-Chef auch einen größeren Stellenabbau ins Spiel. Airbus hat die Produktionsraten um ein Drittel heruntergefahren.