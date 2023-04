Neues Einwanderungsgesetz lässt Luftfahrtbranche auf Fachkräfte hoffen

Das Bundeskabinett hat sich in der vergangenen Woche auf ein neues Fachkräfteeinwanderungsgesetz geeinigt. Damit will die Bundesregierung neue Wege der Erwerbsmigration schaffen. Die Reaktionen aus der Luftfahrtbranche sind positiv.

Branchenübergreifend haben in Deutschland viele Unternehmen seit langem erhebliche Schwierigkeiten, qualifizierte Fachkräfte zu finden. Die Zahl der offenen Stellen lag nach Angaben der Bundesregierung im vergangenen Jahr bei rund 1,98 Millionen, der höchste je gemessene Wert.

Fachkräfteengpässe beträfen Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen, darunter auch die Luftfahrtbranche. Der Fachkräftemangel habe sich zu einem Risiko für den Wohlstand in Deutschland entwickelt. Die demografische Entwicklung werde diese Entwicklung noch weiter verstärken.

BDL ist froh über den Beschluss

Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) begrüßt den Kabinettsbeschluss und die dazugehörige Verordnung. Damit werde die dringend erforderliche Zuwanderung von Fachkräften nach Deutschland deutlich erleichtert, heißt es in einem Statement.

Besonders hilfreich sei, dass nun für ungelernte Arbeitskräfte für die Dauer von acht Monaten die Möglichkeit einer Saisonbeschäftigung geschaffen werde. "Das wird uns an den Luftverkehrsstandorten in Deutschland helfen, dringend erforderliche Arbeitskräfte einstellen zu können.", so eine Sprecherin des BDL.

Fehlendes Personal unter anderem bei der Gepäckabfertigung hatte an Flughäfen zuletzt teils chaotische Zustände mit langen Wartezeiten ausgelöst. In der Corona-Krise hatten Flughäfen, Airlines und Dienstleister Personal abgebaut und Fachkräfte verloren, die sich andere Jobs suchten.

Zur Unterstützung der überlasteten deutschen Flughäfen hatte die Bundesregierung daher bereits im vergangenen Jahr Regelungen geschaffen. um Arbeitskräfte aus der Türkei einreisen zu lassen. Ziel der Bundesregierung war es, den Einsatz der zusätzlichen Arbeitskräfte kurzfristig zu ermöglichen, was aber misslang.

Union fordert weitere Maßnahmen

Die tourismuspolitische Sprecherin der Unionsbundestagsfraktion, Anja Karliczek, hat angesichts des Ferienbeginns und des Osterverkehrs die Ampel aufgefordert, den Flughäfen erneut bei der kurzfristigen Personalgewinnung zu helfen.

"Die Bundesregierung sollte die offensichtlich schwierige Personalrekrutierung unterstützen, zum Beispiel durch eine Beschleunigung und bundesweite Gültigkeit der erforderlichen Zuverlässigkeitsüberprüfung", sagte die CDU-Politikerin dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

"Übergangsweise sollte außerdem der befristete Einsatz von Mitarbeitern aus Nicht-EU-Staaten erleichtert werden. Dafür brauchen wir auch mehr Personal an den entsprechenden Botschaften." Karliczek mahnte auch eine Beschleunigung der Sicherheitskontrollen an.

"Wir sehen, dass die Unternehmen und Flughäfen sich bemühen, personell und operativ die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass sich das Abfertigungs- und Kofferchaos nicht wiederholt", sagte die Christdemokratin. "Dazu muss aber auch die Bundespolizei ihren Beitrag leisten, um den Ablauf der Sicherheitskontrollen an den Flughäfen zu optimieren."