FAA: Keinen "konkreten Zeitplan" für Zertifizierung der Boeing 737 Max 7

Die Bundesluftfahrtbehörde der USA, Federal Aviation Administration (FAA), habe keinen "konkreten Zeitplan" für die Zulassung der Boeing 737 Max 7. Das sagte der oberste Beamte der Behörde gegenüber Reuters, obwohl der Flugzeughersteller bisher davon ausgegangen sei, dass dies bis Ende des Jahres geschehen werde.

FAA-Administrator Michael Whitaker erklärte, die Behörde werde die kleinste Version der meistverkauften Max zertifizieren, wenn "wir alle Daten haben, die wir brauchen, und sie sicher ist". Er fügte hinzu, dass er sich "über den Stand der Dinge auf dem Laufenden halte, um die Probleme zu verstehen, die in diesem Prozess" in Bezug auf die Max 7 und andere Projekte auftreten. "Die Probleme werden bearbeitet und das wird auch so bleiben", sagte Whitaker.

Boeing lehnte es ab zu kommentieren, ob sich die Zeitplanprognosen des Unternehmens geändert hätten. "Wir werden der FAA folgen, während wir den Zertifizierungsprozess durchlaufen. Die FAA wird entscheiden, wann alle Zertifizierungsanforderungen erfüllt sind", sagte das Unternehmen.

Im Oktober hatte das Unternehmen noch erklärt, der Zeitplan bleibe unverändert. Boeing wartet auch auf die Zulassung der größeren 737 Max 10.

Southwest Airlines, der größte Kunde der Max 7, sagte letzten Monat, die Airline erwarte, dass die FAA das Flugzeug bis April zertifizieren werde.

Boeing beantragt Ausnahme

Boeing beantragt derzeit eine Ausnahme von bestimmten Vorschriften für die Einlassstruktur der Triebwerksgondel und das Triebwerkeisschutzsystem der Max 7, die mit denen der in Betrieb befindlichen Max 8 identisch sind.

Die Ausnahmeregelung, die bis zum 31. Mai 2026 gilt, würde die Zulassung der Max 7 ermöglichen. Währenddessen bescheinigt Boeing Konstruktionsänderungen an beiden Systemen. Die sind notwendig, um Probleme im Zusammenhang mit der Überhitzung des Triebwerkeisschutzsystems zu beheben, die zu strukturellen Schäden an der Triebwerksgondel führen könnten.

Die FAA nimmt bis zum 26. Dezember Stellungnahmen zu der vorgeschlagenen Ausnahmeregelung entgegen.

Die Behörde erklärte letzten Monat, dass sie größere Änderungen an der Flugsteuerung als "wichtig" einstufen würde, wie das System, das an zwei tödlichen 737-Max-Abstürzen in den Jahren 2018 und 2019 beteiligt war.

Kongress reformierte Zertifizierungsvorgehen der FAA

Ende 2020 verabschiedete der Kongress ein umfassendes Gesetz, das die Art und Weise, wie die FAA neue Flugzeuge zertifiziert, reformiert. Es verpflichtet die Hersteller unter anderem dazu, bestimmte sicherheitskritische Informationen offenzulegen, wie etwa Informationen über Systeme, die die Flugsteuerung ohne direkte Eingaben oder Befehle des Piloten manipulieren.

In einem Bericht des Kongresses aus dem Jahr 2020 heißt es: "Boeing hat bei der Konstruktion und Entwicklung der Max versagt, und die FAA hat bei der Beaufsichtigung von Boeing und der Zertifizierung des Flugzeugs versagt".

Whitaker sagte, die FAA müsse "ständig nach anderen Wegen suchen, um den Prozess kontinuierlich zu verbessern und die Sichtbarkeit von Zertifizierungsproblemen zu erhöhen, sobald sie auftreten". Die FAA müsse auch über neue Technologien nachdenken "und wie wir überprüfen, ob sie sicher sind", sagte er. Die 737-Max-Abstürze hätten die FAA zu "erhöhter Wachsamkeit" veranlasst.