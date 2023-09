Skandal um gefälschte Triebwerkszertifikate nimmt immer neue Ausmaße an

Die US-amerikanische Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) hat nun eine Warnung herausgegeben, dass auch in bestimmten CF6-Triebwerken von General Electric möglicherweise nicht zugelassene Teile verbaut sein könnten.

Nach Angaben der FAA hat die britische Firma AOG Technics Komponenten für GE-Triebwerke des Modells CF6 ohne FAA-Zulassung verkauft.

Der Triebwerkshersteller CFM International teilte mit, dass möglicherweise tausende Triebwerksteile mit falschen Papieren von AOG Technics verkauft wurden.

96 Triebwerke im Verdacht

Das Problem betrifft vor allem die von CFM gebauten CF56-Triebwerke; ein kleinerer Teil der Teile für CF6-Triebwerke steht ebenfalls im Verdacht, falsche Papiere zu haben. Bei insgesamt 96 Triebwerken wird vermutet, Teile mit gefälschten Dokumenten zu enthalten, teilte CFM mit.

Matthew Reeve, Anwalt von CFM und den Miteigentümern General Electric und Safran, erklärte in einem Schreiben an den Londoner High Court, das Joint Venture habe bisher zwei gefälschte FAA-Formulare für "hunderte" CF6-Teile identifiziert.

Das CF6 wird hauptsächlich für den Antrieb von Frachtflugzeugen verwendet, darunter die große Mehrheit der Boeing 767-Frachtflugzeuge und das von Italien und Japan betriebene Tankflugzeug KC-767.

FAA: Teile sollen entfernt werden

Sollten nicht zugelassene CF6-Buchsen gefunden werden, sind Flugzeugeigentümer und -betreiber angewiesen, die Teile zu entfernen und nirgends anders einzusetzen, so die FAA.

Ein GE-Sprecher äußerte sich, das Unternehmen unterstütze die Maßnahmen der Behörde und kooperiere "voll und ganz" mit der FAA und anderen Luftfahrtbehörden, die untersuchen, ob AOG Technics Teile mit gefälschten Papieren verkauft habe.

"Wir arbeiten weiterhin mit unseren Kunden zusammen, um die Echtheit der Dokumentation für Teile von AOG Technics zu überprüfen", sagte der Sprecher.

Die Anwälte der AOG und ihres Geschäftsführers, Jose Zamora Yrala, sagten zu, dass die Beschuldigten bei der Untersuchung der britischen Zivilluftfahrtbehörde (CAA) "vollständig kooperieren" würden.

Airlines finden nicht zugelassene Teile

Zuvor haben United Airlines, Southwest Airlines und Virgin Australia bei ihren Flugzeugen nicht zugelassene Teile in den Triebwerken entdeckt, die vom Hersteller AOG Technics geliefert wurden. Das berichtete "Simple Flying".

United Airlines hat in zwei Flugzeugtriebwerken gefälschte Teile entdeckt. Die fehlerhaften Teile wurden in einem Triebwerk an zwei verschiedenen Flugzeugen gefunden. Die Airline plant den Austausch der Triebwerke, bevor die betroffenen Flugzeuge wieder in Betrieb genommen werden. Die Teile, die von dem betrügerischen Hersteller geliefert wurden, sind Dichtungen an den Statorschaufeln des Verdichters.

Der Hauptlieferant der fehlerhaften Teile, AOG Technics, hat Ersatzteile für Triebwerke der älteren Generation von CFM International (CFM56) geliefert. Diese Triebwerke werden in Airbus A320 und Boeing 737 verwendet. Es wurde festgestellt, dass AOG wissentlich gefälschte Teile mit gefälschter Dokumentation geliefert hat. CFM hat bereits rechtliche Schritte eingeleitet, um weitere Dokumente aufzudecken und Fluggesellschaften bei der Suche nach fehlerhaften Triebwerksteilen zu unterstützen.

Bisher gibt es keine Berichte über Probleme, die direkt durch die fehlerhaften Teile verursacht wurden. Die europäischen Regulierungsbehörden sind jedoch besorgt über die Sicherheit der betroffenen Teile.

Neben United Airlines haben auch Southwest Airlines und Virgin Australia Teile von AOG Technics in ihren Flugzeugen entdeckt. Southwest Airlines hat bereits ein Paar Niederdruckturbinenschaufeln ausgetauscht, während Virgin Australia vorübergehend zwei Flugzeuge stilllegen wird, um die gefundenen Teile auszutauschen. Die betroffenen Flugzeuge von Virgin Australia sind Boeing 737-800, die normalerweise auf Inlandsstrecken in Australien eingesetzt werden.

Die Fluggesellschaften betonen, dass sie strenge Wartungspolitiken haben, um sicherzustellen, dass ihre Sicherheitsstandards eingehalten werden. Die Luftfahrtbehörden arbeiten eng mit den betroffenen Fluggesellschaften zusammen, um den Umfang des Problems zu ermitteln und die Sicherheit der Flugzeugflotten zu gewährleisten.

Immer mehr gefälschte Zertifikate aufgetaucht

Der Triebwerkshersteller CFM International kündigte auch selbst an, dass bis zu 96 Flugzeuge für Inspektionen aus dem Verkehr gezogen werden könnten. Ein britisches Gericht hat in diesem Zuge die Folgen einer Untersuchung über die mutmaßliche Lieferung von Triebwerkskomponenten mit gefälschten Papieren durch einen britischen Händler geprüft.

Der Anwalt Matthew Reeve, der CFM und die Miteigentümer General Electric und Safran vertritt, sagte, AOG Technics habe ein "vorsätzliches, unehrliches und ausgeklügeltes System zur Täuschung des Marktes mit gefälschten Dokumenten in industriellem Maßstab" betrieben.

"Das bedeutet, dass zwischen 48 und 96 Flugzeuge aus dem Verkehr gezogen werden könnten, während die Fluggesellschaften die Teile ausbauen lassen", so Reeve weiter.

GE, Safran und CFM haben bereits rechtliche Schritte gegen die in London ansässige AOG Technics Limited und ihren alleinigen Geschäftsführer Jose Zamora Yrala eingeleitet.

Sie beantragten am Dienstag beim High Court, AOG und Zamora Yrala anzuweisen, relevante Dokumente aufzubewahren und Verkaufsaufzeichnungen für CF6- und CFM56-Triebwerke seit Februar 2015 offenzulegen.

Triebwerk einer Boeing 737 © AirTeamImages.com / Matthias Geiger

Die Anwälte von AOG und Zamora Yrala erklärten, dass die Beklagten bei den Ermittlungen der britischen Zivilluftfahrtbehörde "voll kooperieren" würden. Sie lehnten jedoch die Anordnung ab, da sie sowohl unnötig als auch übermäßig belastend sei, und stellten die Verwendung der detaillierten Verkaufsinformationen in Frage.

Der Anwalt von AOG, Tom Cleaver, argumentierte, dass GE keine großen Mengen an Dokumenten benötige, um mit Unternehmen in Kontakt zu treten, die möglicherweise Komponenten von AOG gekauft haben. "Jeder weiß jetzt, dass AOG-Teile nicht notwendigerweise als Teile der Kläger angesehen werden müssen", sagte er.

AOG äußerte sich während der Anhörung nicht zu den zugrundeliegenden Fälschungsvorwürfen. Das Unternehmen reagierte auch nicht auf eine Anfrage seitens Reuters.

Betroffene Triebwerke noch zu Tausenden im Einsatz

Das CFM56-Triebwerk treibt die Vorgängergeneration der Boeing 737 und etwa die Hälfte der Vorgängergeneration des Airbus A320 an. Die Zweistrahler werden nach und nach durch neuere Modelle ersetzt, sind aber noch zu Tausenden im Einsatz.

Bislang ist nur ein kleiner Teil der weltweit noch in Betrieb befindlichen 23.000 CFM56-Triebwerke betroffen. Doch Analysten zufolge muss jedes Anzeichen dafür, dass ungültige Teile in das streng regulierte System der Luftfahrt gelangen, ernst genommen werden.

Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (Easa) informierte die Fluggesellschaften im August in einem Bulletin, das zuerst von "Bloomberg" veröffentlicht wurde, dass sie Berichte über Teile mit mutmaßlich gefälschten Dokumenten erhalten habe, die von AOG Technics geliefert wurden.

Die britische Zivilluftfahrtbehörde erklärte im August, sie untersuche die Lieferung einer großen Anzahl verdächtiger, nicht zugelassener Teile durch AOG Technics mit Sitz in London.