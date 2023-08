FAA verlängert Kürzung der Mindestfluganforderungen in New York

Bis zum 28. Oktober hat die FAA die vorübergehende Kürzung der Mindestfluganforderungen an den überlasteten Flughäfen im Großraum New York und am Washington National Airport verlängert. Die FAA kämpft mit Personalmangel bei der Flugsicherung.

Maschinen von Jetblue und United Airlines stehen am New Yorker Flughafen La Guardia.

Die US-amerikanische Luftfahrtbehörde FAA hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass sie die vorübergehenden Kürzungen der Mindestfluganforderungen an den überlasteten Flughäfen im Großraum New York und am Washington National Airport bis zum 28. Oktober verlängern wird.

Im März hatte die FAA dem Antrag von Delta Air Lines und United Airlines stattgegeben, bis zum 15. September vorübergehend bis zu zehn Prozent der Slots und Flüge an den Flughäfen im Großraum New York und am Washington National Airport zurückzugeben.

Die großen Fluggesellschaften beantragten am Montag eine Verlängerung der Ausnahmeregelung mit der Begründung, dass sich die Personalsituation in einem wichtigen Sektor des New Yorker Luftverkehrs nicht "wesentlich verbessert" habe. United hatte erstmals Ende Juni eine Verlängerung beantragt.

Fluggesellschaften können ihre Start- und Landerechte an überlasteten Flughäfen verlieren, wenn sie diese nicht zu mindestens 80 Prozent der Zeit nutzen.

Mangel an Fluglotsen im New-Yorker-Raum

Die FAA hat erklärt, dass sie eng mit einer großen Fluglotsengewerkschaft zusammenarbeitet, um eine langfristige Lösung für die anhaltende Unterbesetzung der New Yorker Terminal Radar Approach Control (Tracon) zu finden.

Eine im Juni durchgeführte Regierungsprüfung hatte ergeben, dass die FAA mit einem kritischen Personalmangel im Luftverkehr zu kämpfen hat und dass die Personalstärke im New Yorker Tracon 54 Prozent unter dem optimalen Niveau liegt.

Die FAA erklärte, dass die Ausnahmeregelung "Stabilität auf den Flughäfen im Großraum New York gebracht hat", forderte jedoch die Fluggesellschaften auf, nach dem 28. Oktober keine weiteren Ausnahmeregelungen aufgrund der Personalausstattung der Behörde zu erwarten. Außerdem forderte sie die Fluggesellschaften auf, größere Flugzeuge einzusetzen, um mehr Passagiere befördern zu können.

Der Branchenverband Airlines for America begrüßte die Verlängerung der Ausnahmeregelung, während die FAA den Personalmangel bei den Fluglotsen behebt.

Die US-Fluggesellschaften würden weiterhin größere Flugzeuge einsetzen, um den Druck auf den nationalen Luftraum zu verringern, fügte die Gruppe hinzu.

Die in Chicago ansässige Fluggesellschaft United kündigte im vergangenen Monat an, dass sie die Zahl der täglichen Flüge am Newark Liberty International Airport von 410 auf 395 reduzieren werde, nachdem sie vor dem Verzicht der FAA im März 438 Flüge an Spitzentagen geplant hatte.

Rund 41.500 Flüge wegen Personalmangels verspätet

Im vergangenen Sommer gab es knapp 41.500 Flüge von New Yorker Flughäfen, bei denen die Personalausstattung der FAA-Flugverkehrskontrolle zu Verspätungen beitrug.

Im März kündigte die FAA an, dass sie im Laufe des Jahres etwa 100 Quadratmeilen (259 Quadratkilometer) des Luftraums von Newark, die sogenannte N90-Zone, der Philadelphia Terminal Radar Approach Control zuweisen werde, um Personalprobleme zu lösen. Diese Neuzuweisung ist noch nicht erfolgt.