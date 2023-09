FAA verlängert Kürzung der Mindest-Slot-Nutzung in New York erneut

Die US-Luftfahrtbehörde FAA verlängert erneut den Verzicht auf die Mindestnutzung von Slots an den New Yorker Flughäfen und einem Washingtoner Airport. Als Hauptgründe werden Personalengpässe und die hohe Nachfrage angegeben.

Maschinen von Jetblue und United Airlines stehen am New Yorker Flughafen La Guardia.

Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat den Verzicht auf die Mindestnutzung von Slots an den Flughäfen im Großraum New York und Washington National um ein weiteres Jahr bis zum 27. Oktober 2024 verlängert. Das berichtet "Aviation Week".

Damit sollen Überlastungen und Verspätungen möglichst vermieden werden, die durch die anhaltenden Personalengpässe infolge der Pandemie am New Yorker Terminal Radar Approach Control (N90) und die Rekordnachfrage nach Flugreisen verursacht werden.

In einer neuen Regelung, die am 20. September veröffentlicht wurde, erklärte die FAA, dass Fluggesellschaften bis zum 13. Oktober für die Winterflugplanperiode 2023/2024 und bis zum 15. Dezember für die Sommerflugplanperiode 2024 weiterhin bis zu zehn Prozent ihrer Slots und genehmigten Betriebszeiten zurückgeben können. Eine frühere Ausnahmeregelung wäre am 28. Oktober ausgelaufen.

Betroffen sind die Flughäfen New York-JFK, New York-La Guardia und der Ronald Reagan Washington National Airport. Für den letztgenannten Flughafen gilt die Freistellung nur für Flüge von und zu Flughäfen im Großraum New York.

