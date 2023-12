FAA will Sprachaufzeichnungen im Cockpit drastisch erhöhen

Die FAA will die Sprachaufzeichnung im Cockpit drastisch erhöhen und auch das NTSB sieht dringenden Handlungsbedarf. Die Anforderungen an die Sprachaufzeichnung im Cockpit sollen in den USA von derzeit zwei auf 25 Stunden zu erhöht werden – was in Europa bereits seit 2021 Standard ist.