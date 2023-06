FAA gibt grünes Licht für Joby-Flugtests

Joby Aviation hat von der FAA die Genehmigung zur Flugerprobung seines ersten Flugtaxis erhalten. Damit rückt das eVTOL Start-up dem kommerziellen Betrieb einen Schritt näher. Joby will ab 2025 Flüge anbieten und erwartet einen harten Wettbewerb.

Joby Aviation hat von der US-Luftfahrtbehörde FAA die Genehmigung erhalten, mit der Flugerprobung seines Lufttaxis zu beginnen.

Wie das Flugtaxi-Start-up bekannt gibt, hat die FAA ein spezielles Lufttüchtigkeitszertifikat ausgestellt, das es erlaubt, den ersten Serienprototyp ohne Passagiere zu testen.

Das Flugtaxi-Start-up plant, den kommerziellen Passagierbetrieb bereits im Jahr 2025 aufzunehmen.

Im Gegensatz zu anderen Herstellern von senkrecht startenden und landenden Flugzeugen (eVTOL), die Flugzeuge an Kunden wie Fluggesellschaften und Logistikunternehmen verkaufen wollen, möchte Joby seine Flugtaxis selbst betreiben. Somit ähnelt das Geschäftsmodell von Joby eher dem einer Mitfahr-App.

Dennoch verkauft Joby die Fluggeräte auch. Das erste Flugtaxi soll aber an die Edwards Air Force Base gehen, teilte das Unternehmen mit. Die Auslieferung erfolgt im Rahmen des 131-Millionen-Dollar-Vertrags zwischen Joby und der US Air Force. Im Rahmen dieses Vertrags ist geplant, die ersten beiden Elektroflugzeuge im März 2024 auszuliefern.

Sobald der eVTOL-Hersteller sein Fluggerät zertifiziert hat, wird er auf einem überfüllten Markt mit Dutzenden anderer Entwickler wie Archer Aviation und Vertical Aerospace Ltd. konkurrieren, die den städtischen Verkehr neu gestalten wollen.

Der Konkurrent Archer hatte bereits 2021 grünes Licht für Flugtests erhalten. Zugelassen ist das Flugtaxi aber noch nicht, was auch daran liegt, dass die Zertifizierungsrahmen für eVTOL-Hersteller ständig angepasst werden, was die Herausforderungen in diesem noch jungen Sektor unterstreicht.

Im Mai verschob Vertical Aerospace, ein weiterer Konkurrent, die Markteinführung um ein Jahr auf 2026. "Wir glauben, dass die Branche als Ganzes einige Zeitkorrekturen erleben wird, und wir sehen bereits Anzeichen dafür, dass andere Unternehmen dies erkennen", erklärte das Unternehmen damals in einem Brief an seine Aktionäre.

Im vergangenen Jahr musste auch das deutsche Unternehmen Lilium seinen Termin von 2024 auf 2025 verschieben. Lilium ist aktuell in den letzten Züge, sich auf die Zertifizierung sowohl durch die FAA als auch durch die europäische Easa vorzubereiten.