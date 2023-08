FAA ernennt Administrator für Aviation Safety

In den USA häufen sich Beinahezusammenstöße an Flughäfen. Gleichzeitig gibt es in der zuständigen Luftfahrtbehörde Probleme mit der Führung. Zumindest die Abteilung für Aviation Safety hat nun wieder einen permanenten Leiter.

David Boulter, ein langjähriger FAA-Beamter und Pilot, wurde jetzt zum FAA-Administrator für Aviation Safety ernannt.

Die US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration beruft damit den bislang nur vorläufig amtierenden Leiter der Abteilung auf eine permanente Stelle.

Die FAA erklärte, Boulter sei "bestens qualifiziert, um die wichtige Arbeit zum Schutz der reisenden Öffentlichkeit fortzusetzen, während wir die Mission der FAA, die sicherste Reiseform der Welt noch sicherer zu machen, fortsetzen".

In der Erklärung heißt es, dass die Häufung von Zwischenfällen "uns daran erinnert, dass wir unsere Sicherheitsbilanz niemals als selbstverständlich betrachten können". Zuletzt war es in den USA vermehrt zu Beinahekollisionen an Flughäfen gekommen.

Die Behörde ist seit April 2022 ohne ständigen Leiter. Der von Präsident Joe Biden ernannte Chef der Behörde, Phil Washington, war im März zurückgetreten. Einen neuen Kandidaten hat das Weiße Haus noch nicht benannt.

Seit Juni ist die stellvertretende Verkehrsministerin Polly Trottenberg zusätzlich zu ihren Aufgaben im US-Verkehrsministerium (USDOT) amtierende FAA-Administratorin.

Unter Berufung auf die Regeln für unbesetzte Stellen hatte Trottenberg bereits mitgeteilt, dass ihr letzter Tag bei der FAA der 25. Oktober sein werde.